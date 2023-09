Muchová má kompletní sbírku grandslamových čtvrtfinále. Rozjetou Wang udolala po dvou a půl hodinách

Karolína Muchová figurovala loni touto dobou kvůli neustálým zdravotním problémům až ve třetí stovce žebříčku. Momentálně je však českou dvojkou a v New Yorku bojuje o členství v nejlepší šestce světového pořadí. Rodačce z Olomouce, která aktuálně uzavírá TOP 10, totiž v letošní sezoně mnohem lépe drží zdraví a na výsledcích i výkonech je to pořádně vidět.

Návrat do formy ohlásila už čtvrtfinálovými účastmi v lednu v Aucklandu, v únoru v Dubaji a v březnu v Indian Wells. Pak se tři měsíce nic moc nedělo a zničehonic senzačně prošla až do finále grandslamového French Open, v němž nebyla daleko od triumfu a skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové. Po dalším slabším období na sebe zase pořádně upozornila postupem do finále na poslední velké generálce v Cincinnati.

Statistiky zápasu Muchová - Wang

Solidní fazónou se prezentuje také na US Open, kde před pěti lety prošla z kvalifikace až do třetího kola, vyřadila Garbiňe Muguruzaovou a prorazila na hlavní okruh. Se Storm Hunterovou, Magdalenou Frechovou i Taylor Townsendovou si poradila bez ztráty setu a k dalšímu dvousetovému vítězství neměla daleko proti rozjeté debutantce v osmifinále grandslamů Xinyu Wang, ačkoli se tentokrát nemohla velmi dlouho spolehnout na servis. Na kurtu nakonec strávila zhruba dvě a půl hodiny.

V úvodním dějství zaváhala na podání dvakrát, ale pořád vedla a soupeřce ho dovolila uhájit pouze v úvodním gamu. Druhou sadu odstartovala třemi prohranými servisy, ovšem Číňanku pustila do vedení o dva gamy až po posledním zaváhání. Skóre se české favoritce podařilo otočit z 2:4 na 5:4 a v tu chvíli byla na returnu dva míčky od postupu.

Wang však zabrala a po využití šestého setbolu na vlastním podání si vynutila pokračování. Rozhodující set už byl kompletně v režii Muchové. V úvodní hře odvrátila brejkbolovou hrozbu, žádnou další takovou komplikaci řešit nemusela a chybující Číňance povolila jeden game.

Karolina Muchova has now reached at least quarter-finals in every Grand Slam.



Australian Open – SF (2021)

Roland Garros – F (2023)

Wimbledon – QF (2019; 2021)

#USOpen – QF* (2023) pic.twitter.com/Hm6oSwSAQb — Relevant Tennis (@RelevantTennis) September 3, 2023

Muchová si osmifinále US Open zahrála podruhé, před třemi lety v něm podlehla Viktorii Azarenkové. Jedná se o její jediný nezdar v této fázi podniků velké čtyřky (nyní bilance 5:1). Nedělním vítězstvím zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech majorech a v úterý zabojuje o své třetí grandslamové semifinále. Její soupeřkou bude Sorana Cirsteaová.

Cirsteaová, která v úvodu sezony došla do čtvrtfinále v Indian Wells a do semifinále v Miami, na US Open nadále potvrzuje skvělou letošní formu na amerických betonech. Rumunka přehrála dvakrát 6:3 bývalou semifinalistku Belindu Bencicovou, navázala na skalp Jeleny Rybakinové a teprve podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále grandslamových akcí. Poprvé od French Open 2009, kde neuspěla.

S Cirsteaovou letos změří síly již počtvrté. V předchozím průběhu sezony vyhrála v Dubaji a Montrealu a mezitím prohrála v Miami. Ve vzájemné bilanci vede 3:1.

V pondělí se pokusí Muchovou mezi nejlepší osmičkou doplnit Markéta Vondroušová. Šampionka nedávného Wimbledonu se utká s domácí nenasazenou nadějí Peyton Stearnsovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.