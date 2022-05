Muchová na French Open vyřadila světovou trojku Sakkariovou! Siniaková a Kvitová druhé kolo nepřešly

Karolína Muchová kvůli zranění břišního svalu ukončila loňskou sezonu už po US Open a do akce se vrátila až na konci března v Miami. Před cestou na druhý grandslam sezony odehrála pouhých pět zápasů.

Právě French Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nebyla ve druhém týdnu. To může 25letá Češka změnit za dva dny, protože v areálu Rolanda Garrose letos vyřadila domácí divokou kartu Carole Monnetovou a senzačně i nasazenou čtyřku Marii Sakkariovou, která byla loni proti Barboře Krejčíkové jediný míček od postupu do finále.

Seeds continue to fall @karomuchova7 proves too good for Maria Sakkari, toppling the No.4 seed 7-6(5), 7-6(4).#RolandGarros pic.twitter.com/fofW31YHCg — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2022

Roland Garros je pro Muchovou po návratu po zranění čtvrtým turnajem sezony a znovu ukazuje, že když je zdravá, patří do světové špičky. Proti aktuální trojce žebříčku WTA Sakkariové předvedla výbornou hru a většinu zápasu byla lepší než řecká soupeřka.

První set mohla Muchová vyhrát rychleji, ale za stavu 5-2 nevyužila tři setboly při podání soupeřky. Uspěla až při osmém po vítězném bekhendu v tie-breaku, který získala 7-5. Ve druhé sadě šla dvakrát do brejku, ale o výhodu vždy přišla. V druhém tie-breaku vedla 3-0, na 4-2 zvýšila esem z druhého servisu a zápas ukončila ranou po lajně z forhendu.

Karolina Muchova beats #4 Maria Sakkari 7-6(5), 7-6(4) and there is no top 10 left in the bottom half of the women’s draw at #RolandGarros.



Bencic is the highest ranked player left and faces Andreescu later — José Morgado (@josemorgado) May 25, 2022

"Je to nádherný pocit, že zase můžu takhle hrát. Je to pro mě moc důležité. Byl to pro mě velký test, výzva a jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla pětadvacetiletá Muchová v rozhovoru na kurtu. Výhrou si vylepšila bilanci v soubojích s hráčkami světové pětky na 4-2 a s členkami Top 10 vyhrála už pátý duel v řadě.

V boji o osmifinále se loňská semifinalistka Australian Open a dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu utká s Američankou Amandou Anisimovovou, jež v prvním kole porazila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska a dnes kvalifikantku Donnu Vekičovou. Se současnou 28. ženou pořadí se olomoucká rodačka dosud nestřetla.

Kateřina Siniaková bude v Paříži poprvé od roku 2017 chybět ve třetím kole. V boji o vyrovnání loňského výsledku 26letá Češka prohrála 3-6 2-6 s finalistkou loňského US Open Leylah Fernandezovou z Kanady.

Siniaková měla ještě obhajovat titul ve čtyřhře s krajankou Barborou Krejčíkovou, ta ale dnes měla pozitivní test na Covid-19 a nejvýše nasazené Češky musely ze soutěže před svým prvním zápasem odstoupit.

Petra Kvitová v Paříži přerušila sérii čtyř porážek, druhé vítězství ale stejně jako loni nepřidala. Letos nestačila na držitelku divoké karty Australanku Darju Savilleovou, za svobodna Gavrilovovou, které podlehla 4-6 2-6 a prohrála tak čtvrtý ze šesti vzájemných duelů.

"Není, nikdy nebyla a asi nebude mou oblíbenou soupeřkou. Prostě běhá, vrací docela dobře a já se vykazím. Nemám s ní asi tolik trpělivosti. Ani servis mi s ní nepíše, jak stojí hodně vzadu, a dneska už vůbec, jak byla zima a větrno. Tohle mi nepomohlo, já jsem hrála špatně a ona nezkazila. To je potom jasný," řekla Kvitová.

32letá Češka, semifinalistka z let 2012 a 2020, vstoupila do zápasu špatně. V prvním setu předvedla dva skvělé gamy až za stavu 2-5, ale ve zbytku utkání byla horší. Nedařil se jí servis a nemohla se srovnat na returnu. Duel prohrála za hodinu a čtvrt.

Dvojnásobné vítězce Wimbledonu se v poslední době na grandslamech nedaří. Loni se Kvitová dostala nejdále do 3. kola na US Open. Letos na Australian Open vypadla už v 1. kole.

I před rokem skončila Kvitová v Paříži ve druhém kole, ale to měla smůlu. Po vyhraném prvním kole, v němž odvrátila mečbol, si v televizním studiu podvrkla levý kotník a z turnaje musela odstoupit.

"Skončilo to nakonec úplně stejně, akorát teď můžu jít trénovat. Jsem ráda, že zdraví aspoň drží a není to jenom o tenisu, ale i do života normálně," řekla Kvitová. Těší se na travnaté turnaje. Před Wimbledonem bude hrát v Birminghamu a Eastbourne.

Až ve čtvrtek čeká druhé kolo na Karolínu Plíškovou, jež bude favoritkou proti domácí Leolii Jeanjeanové.