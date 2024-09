Muchová nastoupí do čtvrtfinále US Open jako favoritka, Sinner i Šwiateková mají těžké soupeře

Karolína Muchová obhájí na US Open loňskou semifinálovou účast, pokud ve středečním čtvrtfinále potvrdí roli favoritky proti Beatriz Haddadové Maiaové. V akci budou obě světové jedničky, Jannik Sinner se utká s bývalým šampionem a loňským finalistou Daniilem Medveděvem a Iga Šwiateková vyzve v rámci US Open Series skvěle hrající Jessicu Pegulaovou. Poslední čtvrtfinálový duel obstarají Alex de Minaur s Jackem Draperem, kteří zaútočí na první grandslamové semifinále.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 4. 9.

Češi v akci

Muchová (ČR) - Haddadová Maiaová (22-Braz.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)



Další čtvrtfinále žen

Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (6-USA) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 01:00 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Draper (25-Brit.) - De Minaur (10-Austr.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Sinner (1-It.) - Medveděv (5-) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 02:30 SELČ)

Muchová – Haddadová Maiaová | 18:00 SELČ

Karolína Muchová se druhým rokem po sobě probojovala do čtvrtfinále US Open a zajistila si tím setrvání v TOP 100 světového pořadí. V osmifinále narazila na letos skvěle hrající světovou pětku Jasmine Paoliniovou a finalistku posledních dvou grandslamových podniků přehrála po likvidaci brejku v úvodu utkání snadno 6:3, 6:3.

Jedná se o její první skalp TOP 10 od loňské US Open Series, během níž zaznamenala finálovou účast na tisícovce v Cincinnati a semifinále tady na US Open. Osmadvacetiletá Češka neztratila po cestě do čtvrtfinále letošního ročníku ani jeden set, přestože se musela vypořádat také s dvojnásobnou šampionkou Naomi Ósakaovou (6:3, 7:6).

Po semifinále na loňském US Open musela předchozí sezonu uzavřít a na kurty se vrátila po téměř 10měsíční pauze zaviněné zraněním pravého zápěstí až těsně před Wimbledonem. Na US Open absolvuje teprve šestý letošní turnaj. Jejím maximem v tomto roce je finále na antuce v Palermu, v němž podlehla Qinwen Zheng.

Ve čtvrtfinálových duelech na grandslamech má bývalá světová osmička pozitivní bilanci 3:2. V loňském roce uspěla v této fázi v obou případech, po cestě do finále French Open porazila Anastasii Pavljučenkovovou a ve čtvrtfinále US Open deklasovala se ztrátou pouhých tří gamů Soranu Cirsteaovou.

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport)

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (čtvrtfinále)

Bilance: 11:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:2 (kariérní 24:25)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo)

Muchová – US Open

Kariérní bilance: 16:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:3, 7:5), Ósakaová (6:3, 7:6), Potapovová (6:4, 6:2), (5) Paoliniová (6:3, 6:3)

Beatriz Haddadová Maiaová si zahraje na US Open své druhé grandslamové čtvrtfinále, přestože v tomto dějišti nikdy předtím nepřekročila druhé kolo. V osmifinále urvala po dvou hodinách a 41 minutách boje vítězství 6:2, 3:6, 6:3 nad bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou finalistkou Caroline Wozniackou.

Osmadvacetiletá Brazilka musela v polovině ze čtyř zápasů na turnaji do rozhodující sady, ještě v úvodním kole s Elinou Avanesjanovou. Aktuální světové jednadvacítce naopak stačily dva sety proti nasazené patnáctce Anně Kalinské (třetí letošní skalp TOP 20) a obranářce Saře Sorribesové.

Bývalá světová desítka je první brazilskou čtvrtfinalistkou US Open po dlouhých 56 letech. Na tento úspěch pro svou zemi dosáhla v sezoně, v níž od Dauhá po Charleston a také od květnového Říma po srpnové Cincinnati nedokázala bez skreče soupeřky vyhrát dvě utkání po sobě.

Jediné dosavadní čtvrtfinále na grandslamech absolvovala na loňském French Open, kde přežila čtyři třísetové bitvy a v souboji o semifinále udolala 3:6, 7:6, 6:1 Ons Jabeurovou. Její parádní jízdu zastavila po dvou těsných setech pozdější šampionka Iga Šwiateková v semifinále.

Vizitka Beatriz Haddadové Maiaové. (@ Livesport)

Haddadová Maiaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cleveland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (finále)

Bilance: 28:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:12

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 15:6 (kariérní 52:45)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Haddadová Maiaová – US Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Toronto (2. kolo), Cincinnati (1. kolo), Cleveland (finále)

Cesta turnajem: Avanesjanová (4:6, 6:0, 6:2), Sorribesová (6:2, 6:1), (15) Kalinská (6:3, 6:1), Wozniacká (6:2, 3:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Muchová vede 3:0, je favoritkou a mohla by neporazitelnost proti Haddadové Maiaové udržet. Na betonu v USA už se jednou potkaly, loni v prvním kole na tisícovce v Cincinnati se Muchová rvala o postup bezmála tři hodiny (6:7, 6:1, 6:4) a nakonec se podívala až do finále.

Šwiateková – Pegulaová | čtvrtek 01:00 SELČ

Iga Šwiateková získala od stavu 4:4 osm z devíti následujících gamů a poradila si v osmifinále s Ljudmilou Samsonovovou. Třiadvacetiletá Polka zvítězila 6:4, 6:1, vyhrála i čtvrtý vzájemný souboj s Ruskou a postoupila do svého devátého kariérního čtvrtfinále na grandslamových turnajích.

Světová jednička měla po cestě mezi nejlepší osmičku potíže pouze v úvodním kole proti lucky loserovi Kamille Rachimovové (6:4, 7:6), když musela likvidovat tři setboly v řadě. Všechny čtyři zápasy zvládla ve dvou setech a na hardových grandslamech je ve čtvrtfinále poprvé od předloňského triumfu právě na US Open.

Jediná výhra ji dělí od pokoření mety 60 vítězství v probíhající sezoně. Po skončení loňského US Open zapsala čtyři triumfy na tvrdých površích, včetně letošního prvenství na tisícovce v kalifornském Indian Wells. Majitelka pěti grandslamových trofejí vyhrála posledních 10 čtvrtfinálových duelů na individuálních akcích.

Ve čtvrtfinálových utkáních na grandslamech má pozitivní úspěšnost 6:2, to poslední na nedávném French Open přetavila v triumf. Na US Open se takto daleko probojovala teprve podruhé v kariéře, předloni porazila v posledních třech kolech Pegulaovou, Arynu Sabalenkovou a Ons Jabeurovou.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá (triumf)

Bilance: 59:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 29:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:3 (kariérní 42:17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 6:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (3. kolo)

Šwiateková – US Open

Kariérní bilance: 20:4

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Rachimovová (6:4, 7:6), Šibaharaová (6:0, 6:1), (25) Pavljučenkovová (6:4, 6:2), (16) Samsonovová (6:4, 6:1)

Rovněž Jessica Pegulaová zatím ani jednou na turnaji nemusela do rozhodujícího setu. V pondělním osmifinále přehrála 6:4, 6:2 světovou osmnáctku a ruskou kometu Dianu Šnajderovou. V zápase odvrátila sedm z devíti brejkbolových hrozeb a získala 80 % bodů po svém prvním servisu.

Třicetiletá Američanka musela řešit komplikace pouze ve druhém kole proti Sofii Keninové (7:6, 6:3), s grandslamovou šampionkou a bývalou světovou čtyřkou prohrávala v obou setech o brejk. Nyní má další možnost poprvé překonat čtvrtfinálovou bariéru na grandslamech (bilance 0:6).

Šestá hráčka pořadí poprvé bojovala o své premiérové semifinále na majorech už na Australian Open 2021 a naposledy loni ve Wimbledonu. Ve čtyřech ze šesti případů prohrála grandslamové čtvrtfinále ve dvou setech a dvakrát to bylo se Šwiatekovou, konkrétně na French Open a US Open 2022.

Do probíhající US Open Series vstoupila po nečekaných nezdarech ve druhém kole ve Wimbledonu i na olympiádě v Paříži. Od té doby ovšem zvládla 13 ze 14 duelů na betonech, což zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu na tisícovce v Kanadě a finále na dalším podniku této kategorie v Cincinnati.

Vizitka Jessicy Pegulaové. (@ Livesport)

Pegulaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Berlín (triumf); Cincinnati (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (triumf); Cincinnati (finále)

Bilance: 34:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 22:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 20:28)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:6)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (nehrála), Wimbledon (2. kolo)

Pegulaová – US Open

Kariérní bilance: 16:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Toronto (triumf), Cincinnati (finále)

Cesta turnajem: Rogersová (6:4, 6:3), Keninová (7:6, 6:3), Bouzasová (6:3, 6:3), (18) Šnajderová (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 6:3. V loňské sezoně se potkaly celkem čtyřikrát a rozešly se smírně 2:2, letos naopak změří síly poprvé. Na poslední souboj došlo loni ve finále Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu a favorizovaná světová jednička Šwiateková deklasovala Pegulaovou poměrem 6:1, 6:0.

Draper – De Minaur | 19:30 SELČ

Jack Draper perfektně využil příznivého losu a ve všech čtyřech zápasech dominoval. Dvaadvacetiletý Brit, který se vyhnul Carlosovi Alcarazovi i Sebastianovi Kordovi, má tak jedinečnou šanci znovu vylepšit své maximum na grandslamových turnajích. Ve středu ho čeká premiérové čtvrtfinále na této úrovni.

Bývalý finalista wimbledonské juniorky ztratil na letošním US Open zatím jen 26 gamů a v žádném z 12 setů neprohrál více než čtyři hry. V open éře ztratili méně gamů po cestě do čtvrtfinále newyorského majoru pouze Novak Djokovič (ve čtyřech případech) a Andre Agassi.

Aktuálně 25. muž pořadí má obrovský talent i potenciál a ve Flushing Meadows se prezentuje vynikající formou. Jeho největší překážkou v dosavadním průběhu kariéry byla vždy slabší fyzická kondice. Zatímco v úvodních kolech se mohl náročné bitvě kvůli slabším soupeřům vyhnout, odteď už to bude mít velmi těžké. A bude každopádně zajímavé sledovat, jak fyzicky zvládne už potenciální bitvu s De Minaurem.

Dosud sehrál 14 soubojů s hráči TOP 10 pořadí s bilancí 3:11, v tom posledním před pár týdny na domácím pažitu v londýnském Queen's Clubu přehrál ve dvou setech Alcaraze. Je potřeba zmínit, že všechny tři skalpy TOP 10 zapsal v případech, kdy neztratil ani jeden set. Pokud o nějaký set přišel, tak naopak vždy opouštěl kurt jako poražený.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (triumf); Adelaide (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (finále)

Bilance: 29:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:4 (kariérní 3:11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Draper – US Open

Kariérní bilance: 9:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Zhizhen Zhang (6:3, 6:0, 4:0 skreč), Díaz Acosta (6:4, 6:2, 6:2), Van De Zandschulp (6:3, 6:4, 6:2), Macháč (6:3, 6:1, 6:2)

Poprvé od roku 1988 se do druhého týdne US Open probojovali tři australští tenisté, ovšem do čtvrtfinále prošel pouze Alex de Minaur. V osmifinále sehrál derby s Jordanem Thompsonem a krajana, který prožívá v letošní sezoně životní období, porazil 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.

Pětadvacetiletý Australan absolvuje svůj první turnaj po zranění ve Wimbledonu, kde před čtvrtfinálovým utkání odstoupil. Na US Open ztratil ve třech ze čtyř zápasů jeden set, ačkoli byl vždy jasným favoritem, a daleko k tomu neměl také v souboji s nezkušeným kvalifikantem Otto Virtanenem.

Velmi dlouho se mu nedařilo na grandslamech postupovat do závěrečných kol, ovšem teď je na US Open ve čtvrtfinále, aniž by byl ve stoprocentní fyzické kondici. To jen potvrzuje jeho obrovský pokrok na těch největších podnicích v posledních zhruba 20 měsících. Zatímco před startem aktuální sezony měl na kontě jen jedno grandslamové čtvrtfinále (US Open 2020), nyní se mezi nejlepší osmičku probil už na třetím majoru v řadě.

V ani jednom z předchozích tří grandslamových čtvrtfinále neuspěl, ovšem poprvé v něm narazí na někoho figurujícího mimo TOP 5 žebříčku. Set neuhrál s Dominicem Thiemem na US Open 2020 ani Alexanderem Zverevem na letošním French Open a před pár týdny nenastoupil ve Wimbledonu k duelu s Novakem Djokovičem.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulco (triumf)

Bilance: 40:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 19:5

Bilance proti hráčům TOP 30: 14:8 (kariérní 50:71)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

De Minaur – US Open

Kariérní bilance: 18:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020, 2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Giron (6:3, 6:4, 5:7, 6:4), Virtanen (7:5, 6:1, 7:6), Evans (6:3, 6:7, 6:0, 6:0), Thompson (6:0, 3:6, 6:3, 7:5)

Vzájemná bilance: De Minaur vede 3:0. Pro oba aktéry je v tomto souboji největší překážkou fyzická kondice a bude hodně záležet na tom, kdo potenciální náročnou bitvu lépe zvládne. Australan obvykle nemá v dlouhých zápasech potíže, nicméně teď se vrací po zdravotní pauze a ještě není na vrcholu svých fyzických sil. Pro Drapera jsou naopak taková utkání těžkou výzvou celou kariéru. Šance jsou velmi vyrovnané.

Sinner – Medveděv | čtvrtek 02:30 SELČ

Jannik Sinner stále drží úctyhodnou sérii a i na 12. turnaji v letošním roce postoupil do čtvrtfinále. V osmifinále se musel vypořádat s nebezpečnou domácí hrozbou v podobě Tommyho Paula. Po mizerném vstupu do utkání, v němž prohrával o dva brejky, se ještě stihl včas vzchopit a nakonec dokázal zvítězit bez ztráty setu (7:6, 7:6, 6:1).

Třiadvacetiletý Ital se zatím výborně vypořádává s tlakem způsobeným odtajněním dvou pozitivních dopingových testů z března. Tato informace vyšla najevo pár dní před startem US Open a aktuální lídr žebříčku byl kritizován fanoušky, novináři i některými ze svých kolegů.

Jako jediný prošel na všech čtyřech letošních majorech alespoň do čtvrtfinále. Na Australian Open získal svůj první grandslamový titul, v semifinále French Open podlehl v pěti setech pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi a ve čtvrtfinále Wimbledonu nestačil v pěti setech právě na Medveděva.

US Open je jediným grandslamem, na kterém ještě nezapsal semifinále. Při pěti předchozích startech byl nejdál ve čtvrtfinále, v němž předloni padl v pěti setech s pozdějším vítězem turnaje Alcarazem, ačkoli ve čtvrté sadě podával na postup a měl i mečbol. Ve čtvrtfinále podniků velké čtyřky má negativní bilanci 3:5, poprvé tuto fázi překročil až loni ve Wimbledonu.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Miami, Australian Open (triumf)

Bilance: 52:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 27:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 9:4 (kariérní 31:31)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:1 (kariérní 3:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Sinner – US Open

Kariérní bilance: 14:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Montreal (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: McDonald (2:6, 6:2, 6:1, 6:2), Michelsen (6:4, 6:0, 6:2), O'Connell (6:1, 6:4, 6:2), (14) Paul (7:6, 7:6, 6:1)

Daniil Medveděv je ze všech čtvrtfinalistů letošního US Open na grandslamech nejúspěšnější a má solidní šanci v New Yorku triumfovat. Po cestě mezi nejlepší osmičku ztratil jen jeden set a v osmifinále deklasoval 6:0, 6:1, 6:3 Nuna Borgese. Proti portugalské jedničce předvedl mnohem lepší výkon než ve stejné fázi lednového Australian Open, kde s ní prohrál jeden set.

V úvodních čtyřech zápasech se nemusel vypořádat s žádnou z výraznějších hrozeb, nicméně teď ho čeká ta zřejmě nejtěžší možná po vypadnutí Novaka Djokoviče a Carlose Alcaraze. Kvůli ztrátě pozice v TOP 4 žebříčku musí čelit aktuální světové jedničce Sinnerovi už ve čtvrtfinálové fázi.

Osmadvacetiletý Rus je ale možná rád, že potkává světovou jedničku a ne dvojku či trojku. Má totiž jednu velmi zajímavou statistiku. Zatímco proti světovým jedničkám vyhrál sedm z 12 kariérních soubojů, s dvojkami a trojkami žebříčku má dohromady mizernou bilanci 4:16.

Bývalý lídr pořadí navíc v posledních šesti letech na letních severoamerických betonech exceloval a hlavně tyto výsledky mu pomohly stát se světovou jedničkou. Ve čtvrtfinále US Open je neporažen (4:0) a už třikrát si tady zahrál finále. V roce 2019 v něm prohrál pětisetovou bitvu s Rafaelem Nadalem a před třemi lety porazil Novaka Djokoviče, proti němuž naopak v loňském zápase o titul neuspěl.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (finále)

Bilance: 39:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 22:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:4 (kariérní 46:45)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 9:1)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále), Wimbledon (semifinále)

Medveděv – US Open

Kariérní bilance: 33:6

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 4:0

Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Lajovič (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), Marozsán (6:3, 6:2, 7:6), (31) Cobolli (6:3, 6:4, 6:3), Borges (6:0, 6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 7:5. Sinner prožívá v posledních 12 měsících životní období a dokázal během něho vyhrát s Medveděvem pět soubojů v řadě a téměř smazat manko ve vzájemné bilanci. Naposledy se střetli ve čtvrtfinále nedávného Wimbledonu a ruský tenista po pětisetové řežbě přerušil sérii porážek s italským mladíkem.

Medveděv sice v letošním roce na grandslamech netriumfoval, nicméně i tak je na této úrovni podobně úspěšný jako Sinner. Ve finále Australian Open vedl nad Sinnerem o dva sety a nyní se s ním utká v podmínkách, které mu sedí ještě mnohem více. Favorizovaný Ital navíc stále může být pod tlakem dopingové kauzy. Pokud Medveděv předvede svůj nejlepší tenis, tak by nemusel být ve svém oblíbeném dějišti bez šance, ba naopak. Výrazným outsiderem byl také v loňském semifinále s Carlosem Alcarazem a Španěla dokázal skolit ve čtyřech setech.

Středeční program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Muchová (ČR) - Haddadová Maiaová (22-Braz.)

2. Draper (25-Brit.) - De Minaur (10-Austr.)

3. Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (6-USA) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ

4. Sinner (1-It.) - Medveděv (5-)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. H. Chan/V. Kuděrmetovová (10-Tchaj-wan/-) - L. Kičenoková/Ostapenková (7-Ukr./Lot.) / nejdříve ve 21:00 SELČ

4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) - Mladenovicová/S. Zhang (Fr./Čína) / nejdříve ve 22:30 SELČ

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje