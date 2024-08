Muchová porazila na US Open domácí Volynetsovou, obrovský pád v žebříčku zatím zažehnala

US OPEN - Loňská semifinalistka Karolína Muchová (28) vstoupila do letošního ročníku US Open vítězstvím 6:3, 7:5 nad domácí outsiderkou Katie Volynetsovou, bývalé světové osmičce ale stále hrozí propad hluboko do druhé stovky pořadí WTA. První kolo absolvují v průběhu úterního programu také Linda Nosková (19), Brenda Fruhvirtová (17), Marie Bouzková (26) a Karolína Plíšková (32).

Karolína Muchová se zatím výraznému žebříčkovému pádu vyhnula (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)