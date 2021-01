Muchová před odletem do Abú Zabí: Sbalit si věci na dva měsíce nebylo snadné

"Snad se zvládne turnajů více, vrátí se to do normálu jako předloni a bude to lepší pro všechny tenisty i sportovce," uvedla v tiskové zprávě sedmadvacátá hráčka světového žebříčku, která v sobotu odletěla na první turnaj roku do Abú Zabí.

Na okruhu WTA stihla loni pouze patnáct zápasů, poslední koncem října v Ostravě. Dlouho pak nebylo jasné, kdy a kde začne nový tenisový rok. "Měli jsme odlétat v polovině prosince, pak se nemělo letět vůbec. Teď máme před sebou tři turnaje v Abú Zabí a pak dva v Austrálii, takže se moc těším," řekla čtyřiadvacetiletá hráčka.

Stihla doléčit stehenní sval, v kterém měla po US Open trhlinku. "Doufám, že už se mi to nebude vracet," uvedla Muchová. Má pocit, že je dobře připravená. "Chtěla bych hru z tréninku a to, na čem jsme pracovali, předvádět i v zápasech," přála si.

Do Spojených arabských emirátů odletěla s kondičním trenérem Jaroslavem Blažkem. Kouč David Kotyza dorazí později. Hráčky mají na turnajích omezený doprovod. "Kvalifikantky můžou mít k sobě jednoho člověka, my z hlavní soutěže dva. Musela jsem vybírat, koho s sebou vezmu a kdo pro mě bude nejdůležitější. Myslím ale, že jsme to nakonec vymysleli dobře."

Balila na téměř dvouměsíční turné. "Návod nemám, ale je fakt, že se mi balilo hodně těžko po tak dlouhé době, kdy jsme nikam nelétali. Snad mám všechno, když tak něco dokoupím," řekla. Oblíbenou kytaru si nebrala. "Ale možná si ji v Austrálii půjčím. Znám tam jeden shop, kde jsem byla minule. Uvidím," uvedla.

Hráčky čeká stejně jako v minulém roce časté testování na Covid-19. Před odletem se Muchová bála, aby neměla pozitivní výsledek. "Byla jsem poslední dny nachlazená. Říkala jsem si, že už snad ani nachlazení není a všechno je korona. Ale jsem negativní a doufám, že to tak udržím i v průběhu turnajů," řekl olomoucká rodačka.

Přes ústa a nos nosí roušku s vlastním podpisem nazvanou Mouška. "To je vtip a slovní hříčka. Vznikla na turnaji v Ostravě, kde jsme měli fanouškovské roušky. Docela se to chytlo, psali mi lidé a s mým týmem vymysleli, že když už ty roušky musíme nosit a fanoušci si je koupí, tak ať přispějí i na dobrou věc. Objednali jsme dvě stě kusů a za dva dny to bylo pryč. Je fajn, že v téhle nelehké době lidé přispějí na dobrou věc," řekla. Výtěžek je určen pro děti ve fakultní nemocnici v Olomouci.

Vánoční svátky a příchod roku 2021 strávila po delší době se svými nejbližšími. "Takže to bylo fajn. Na Silvestra jsem posledních pár let doma vůbec nebyla, takže jsem byla ráda, že po čase taková možnost byla," uvedla Muchová.