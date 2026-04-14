Muchová přežila zaváhání ve druhém setu. Ve Stuttgartu si připsala premiérovou výhru
Muchová – Sasnovičová 6:2, 6:4
Muchová v první sadě nepřipustila žádné komplikace. Kvalifikantce Sasnovičové sebrala podání hned v první hře, brejk potvrdila a získaný náskok už nepustila. Ve třetím gamu další šanci nevyužila, o dvě hry později však uspěla na returnu podruhé a odskočila do vedení 4:1. Následně odvrátila jediný brejbol Bělorusky a sadu snadno dovedla do vítězného konce.
Úvod druhého dějství byl však pro českou favoritku daleko komplikovanější. Hned prvním gamu na servisu musela zlikvidovat stav 0:30. Navíc se Sasnovičová rozehrála a snažila se diktovat tempo hry. Pomohla si i zkrácením hry, následným vítězným volejem i esem a zvýšila na 2:1. Na servisu se do problémů dostala v šesté hře, kdy kvůli vlastním chybám z forhendu a zkažené smeči poprvé v zápase přišla o podání.
Ztracený servis ale Muchovou nepoložil. Okamžitě zlepšila svůj výkon a brejk si vzala zpátky čistou hrou. Následně zvládla znovu smazat manko 0:30, když si pomohla dvěma vítěznými forhendy, skvělým servisem a vyrovnala na 4:4. Následně znovu uspěla na příjmu, když po nepovedeném zkrácení hry soupeřky využila hned první brejkbol.
"Je to už dlouho, co jsem tu hrála naposledy a až teď jsem si zde připsala výhru. Je tu skvělá aréna, pochybovala jsem, zda vůbec někdo přijde takhle v úterý odpoledne, ale přišlo hodně diváků. Kurt je trochu odlišný, ale už se zde připravuji od pátku a jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech," komentovala Muchová v rozhovoru po zápase a promluvila i o novém kouči Svenu Groeneveldovi. "Přinesl do týmu hodně zkušeností a zároveň klidu a zábavy. Jsem ráda, že to takhle funguje," dodala.
Muchová v nabitém Stuttgartu plní roli nasazené sedmičky. O postup do čtvrtfinále se utká buď se světovou dvacítkou Elise Mertensovou, nebo s domácí divokou kartou Ellou Seidelovou. Na akci Porsche Tennis Grand Prix se v minulosti představila pouze dvakrát. Při své premiéře v roce 2018 skončila už v kvalifikaci na krajance Markétě Vondroušové. Výhru nezaznamenala ani o tři roky později, kdy padla s Jekatěrinou Alexandrovovou.
Česká tenistka a šampionka únorové tisícovky v Dauhá tak potvrdila skvělou letošní formu a ukázala, že v tomto roce proti outsiderkám neprohrává. Připsala si už 19 výhru v sezoně oproti pouhým čtyřem porážkám. V úvodním kole tento rok ještě ani jednou nezaváhala.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Do žebříčku si připsala cenných 60 bodů a pokud ještě jednou vyhraje tak se dostane před Bencicovou na 11.místo ...