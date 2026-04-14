Muchová přežila zaváhání ve druhém setu. Ve Stuttgartu si připsala premiérovou výhru

DNES, 14:18
Aktuality 8
WTA STUTTGART - Karolína Muchová začala na prestižní pětistovce v německém Stuttgartu očekávanou výhrou nad kvalifikantkou Aljaksandrou Sasnovičovou. Česká hráčka zvítězila 6:2, 6:4, připsala si na zdejším Porsche Tennis Grand Prix premiérovou výhru a postoupila do osmifinále. O postup do čtvrtfinále se turnajová sedmička utká buď se světovou dvacítkou Elise Mertensovou, nebo s domácí divokou kartou Ellou Seidelovou.
Profily hráčů
Sasnovich Aliaksandra
Muchová Karolina
Karolína Muchová slaví první vítězství ve Stuttgartu (@ Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia)

Muchová – Sasnovičová 6:2, 6:4

Muchová v první sadě nepřipustila žádné komplikace. Kvalifikantce Sasnovičové sebrala podání hned v první hře, brejk potvrdila a získaný náskok už nepustila. Ve třetím gamu další šanci nevyužila, o dvě hry později však uspěla na returnu podruhé a odskočila do vedení 4:1. Následně odvrátila jediný brejbol Bělorusky a sadu snadno dovedla do vítězného konce.

Úvod druhého dějství byl však pro českou favoritku daleko komplikovanější. Hned prvním gamu na servisu musela zlikvidovat stav 0:30. Navíc se Sasnovičová rozehrála a snažila se diktovat tempo hry. Pomohla si i zkrácením hry, následným vítězným volejem i esem a zvýšila na 2:1. Na servisu se do problémů dostala v šesté hře, kdy kvůli vlastním chybám z forhendu a zkažené smeči poprvé v zápase přišla o podání.

Ztracený servis ale Muchovou nepoložil. Okamžitě zlepšila svůj výkon a brejk si vzala zpátky čistou hrou. Následně zvládla znovu smazat manko 0:30, když si pomohla dvěma vítěznými forhendy, skvělým servisem a vyrovnala na 4:4. Následně znovu uspěla na příjmu, když po nepovedeném zkrácení hry soupeřky využila hned první brejkbol.

"Je to už dlouho, co jsem tu hrála naposledy a až teď jsem si zde připsala výhru. Je tu skvělá aréna, pochybovala jsem, zda vůbec někdo přijde takhle v úterý odpoledne, ale přišlo hodně diváků. Kurt je trochu odlišný, ale už se zde připravuji od pátku a jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech," komentovala Muchová v rozhovoru po zápase a promluvila i o novém kouči Svenu Groeneveldovi. "Přinesl do týmu hodně zkušeností a zároveň klidu a zábavy. Jsem ráda, že to takhle funguje," dodala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová v nabitém Stuttgartu plní roli nasazené sedmičky. O postup do čtvrtfinále se utká buď se světovou dvacítkou Elise Mertensovou, nebo s domácí divokou kartou Ellou Seidelovou. Na akci Porsche Tennis Grand Prix se v minulosti představila pouze dvakrát. Při své premiéře v roce 2018 skončila už v kvalifikaci na krajance Markétě Vondroušové. Výhru nezaznamenala ani o tři roky později, kdy padla s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Česká tenistka a šampionka únorové tisícovky v Dauhá tak potvrdila skvělou letošní formu a ukázala, že v tomto roce proti outsiderkám neprohrává. Připsala si už 19 výhru v sezoně oproti pouhým čtyřem porážkám. V úvodním kole tento rok ještě ani jednou nezaváhala.

Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
Otmar
14.04.2026 14:55
No , Muška dneska zrovna neperlila, takový seriózní tenis na vítězství....příští soupeřka už nebude Sasnovičová a myslím,že bude třeba přitlačit na pilu.Mělo by to jít, doufám.
Reagovat
tommr
14.04.2026 14:39
Karolína odehrála solidní zápas až na jedno malé zaváhání ve druhém setu které ale okamžitě napravila ... smile
Do žebříčku si připsala cenných 60 bodů a pokud ještě jednou vyhraje tak se dostane před Bencicovou na 11.místo ...
Reagovat
frenkie57
14.04.2026 14:45
Ale tím to zvadne. I kdby vyhrála celý turnaj, do top10 se neposune, jenom sníží bodovou ztrátu na desátou Mboko.
Reagovat
tommr
14.04.2026 15:14
to je sice pravda ale každej posun směrem k desítce je důležitej. Karolína loni na antuce neuhrála vůbec nic (v Madridu a v Římě kvůli zranění nehrála a na FO vypadla už v prvním kole) takže letos by jí i průměrné výkony měly stačit k tomu aby se během antukové sezony do desítky dostala ...
Reagovat
frenkie57
14.04.2026 15:17
Měl jsem na mysli posun jenom na tomto turnaji. Jinak vůbec nepochybuju o tom, že se do desítky dostane a to už během antukového jara. Samozřejmě dlužno dodat - pokud zůstane zdravá.
Reagovat
PTP
14.04.2026 15:18
Nesmí obhajovat loňské výsledky
Reagovat
frenkie57
14.04.2026 15:26
to vskutku ne.
Reagovat
horska.kraslice
14.04.2026 15:15
Jen ať sníží ztrátu, jako odrazový můstek by to nebylo špatné.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist