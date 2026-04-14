Šalková předvedla skvělý obrat a postupuje. Fruhvirtová v Rouenu vyhořela na podání
Šalková – Blinková 7:5, 6:1
Šalková už v Rouenu odehrála dva duely a do hlavní soutěže se dostala na poslední chvíli jako šťastná poražená z kvalifikace. Vstup do utkání prvního kola proti Blinkové se jí však vůbec nepovedl. Hned v úvodu zápasu dvakrát ztratila podání a v úvodních čtyřech hrách byla naprosto bez šance.
V pátém gamu se poprvé dostala na výsledkovou tabuli, když na servisu předvedla čistou hru a rozjela se. Následně dvakrát snadno sebrala Rusce servis a velmi rychle dokázala srovnat. Za stavu 4:4 se však jízda české hráčky zastavila a potřetí přišla o podání. Sadu však soupeřce dopodávat nedovolila a ziskem tří gamů v řadě dramatickou koncovku otočila.
Ani start druhé sady se Šalkové nepovedl a prohrála si podání čistou hrou. Češka však další komplikace nepřipustila a pokračovala ve skvělém výkonu. Ovládla šest gamů v řadě a navázala tak na obrat v první sadě. Zápas ukončila za pouhých 73 minut a pozici lucky losera využila naplno.
V osmifinále ji však bude čekat daleko těžší soupeřka. O čtvrtfinále si zahraje buď s Francouzkou Elsou jacquemotovou, nebo německou veteránkou Tatianou Mariaovou. Obě jsou aktuálně v TOP 65 žebříčku WTA.
Fruhvirtová – Šymanovičová 3:6, 5:7
Fruhvirtová v úvodu zápasu na antukové dvěstěpadesátce ve francouzském Rouenu proti Šymanovičové kupila dvojchyby a začala ztraceným sevisem. Brejk si však okamžitě vzala zpátky, dokázala ho potvrdit a Bělorusce sebrala podání i podruhé. Na tom vlastním se však stále trápila a třikrát v řadě o něj přišla. vedení 3:1 tak neudržela a v prvním setu neuhrála už ani game.
Druhé dějství začala Češka lépe, když hned v úvodním gamu získala servis Šymanovičové. Její mizérie na podání však nebrala konce. Brejk znovu nepotvrdila a ztratila dokonce čtyři hry v řadě. Od stavu 1:4 však dokázala ještě zabojovat a téměř ztracený set ještě zdramatizovala a vyrovnala na 5:5. Na obrat to však nestačilo. Zápas zakončila prohraným podání čistou hrou ve dvanáctém gamu.
V zápase nasázela devět dvojchyb, na prvním servisu nevyhrála ani polovinu míčků a na tom druhém získala dokonce jen šest fiftýnů. Soupeřce nabídla celkem 11 brejkbolů a sedm z nich odvrátit nedokázala.
Fruhvirtová tak proti až 184. hráčce světa nepotvrdila roli favoritky a nevyužila příznivého losu. Nepodařilo se jí tak navázat na zdejší loňskou jízdu, během které zvládla kvalifikaci a skončila až v osmifinále. Před rokem zde padla až po třísetovém boji s pozdější finalistkou Srbkou Olgou Danilovičovou.
V letošní sezoně si tak zhoršila bilanci na pouhých 11 výher a devět porážek. Zároveň prohrála už třetí souboj v řadě, když nezvládla první kolo na tisícovce v Miami a ani úvodní zápas kvalifikace na pětistovce v Linci. V Rakousku dokonce utrpěla debakl, když uhrála pouhý jeden game sr zkušenou Aljaksandrou Sasnovičovou.
Výsledky turnaje WTA 250 v Rouenu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
V žebříčku si díky tomu udrží postavení zaručující nasazení v kvalifikaci GS ...