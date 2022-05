Muchová se pomalu zvedá, pořád má v hlavě velké ambice

Fanoušci u kurtu číslo osm skandovali "Carole! Carole!" a Muchová si mohla myslet, že podpora míří na její stranu. "No, to bylo zvláštní. Říkala jsem si, jestli fandí mně, nebo jí," vtipkovala Muchová, jež dobře věděla, že diváci jsou na straně soupeřky. "Přeci jenom to byla domácí holka. Myslím, že jí i diváci pomohli. Já to ale zase tolik nevnímám, ani mě to nerozhodilo," řekla.

Muchová za necelé dvě hodiny vyhrála dvakrát 6-3 a byla ráda, že se utkání nepřerušovalo. Na začátku totiž začalo ze zatažené oblohy krápat. "Jsem ráda, že se počasí nakonec nezhoršilo, protože jsem začala zápas brejkem a nechtělo se mi z kurtu pryč," řekla tenistka.

Z obecenstva bylo už tradičně na Roland Garros slyšet i povzbuzování v češtině. Muchová se divákům odvděčila a po utkání k nim zamířila. Dříve vyžadované podpisy už z větší části nahradilo focení na mobilní telefony. "Selfíček je víc než podpisů. To je teď už asi cennější," řekla.

Muchová letos nemohla v lednu obhajovat loňské semifinále na Australian Open, protože se stále dávala do hromady po zranění břišního svalu. Na turnaje se vrátila po půlroční pauze v březnu v Miami a Roland Garros je letos její teprve čtvrtý turnaj. "O zranění moc nechci mluvit, chci ho nechat v minulosti," říkala loni v květnu světová devatenáctka, která je nyní na 81. místě.

Stále není stoprocentně připravená, jak by si přála. "Pořád se dostávám do fyzické formy. S týmem se snažíme dělat, co se dá. Dostávám se do toho. Pořád rehabilituju, denně cvičím na záda a břicho, abych se udržela fit, a předešla dalšímu zranění," řekla Muchová, které od letoška pomáhá s kondicí Marián Voda, jenž dříve spolupracoval hlavně s hokejisty v NHL i KHL.

I na kurtu má při hře ještě pár pohybů, při kterých se necítí ideálně. "Ale každým zápasem to vnímám méně," řekla svěřenkyně Davida Kotyzy. Kondice jde ruku v ruce s tenisem a ve hře se tu a tam dopouští zbytečných chyb. "Občas vymýšlím až příliš těžké situace, na které ještě nejsem úplně ready. Ale zase nejsem tak mimo, základ hry mám. Chce to hrát stále více zápasů, posílit tělo, zrychlit a naskočit do toho," řekla pětadvacetiletá olomoucká rodačka.

Dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu má v hlavě pořád velké ambice. Musí je ale trošku brzdit a vracet se do špičky postupně. "Nemůžu být na sebe příliš tvrdá. Vím, že potřebuju více zápasů, abych se dostala do rytmu, aby si mé tělo zvyklo na rutiny a hlava na zápasy."

Zrcadlo její aktuální formě i očekáváním může nastavit druhé kolo pařížského grandslamu. Hrát nejspíš bude se světovou trojkou Marií Sakkariovou z Řecka. "Bude to těžký," uvědomuje si Muchová. Na souboj se připraví a pomoci může i francouzská muzika. "Snažím se naladit na prostředí. Byla jsem před dvěma dny na distribuci věcí v adidasu, kde měli na QR kód francouzský playlist. Takže se ladím do francouzštiny. Nerozumím ani slovu, ale je to fajn."