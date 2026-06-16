Muchová se Serenou Williamsovou? Je to velmi zajímavé spojení, shodují se experti
Muchová v posledních letech nehraje čtyřhru moc často a soustředí se především na singlovou kariéru. Tuto nabídku ale rozhodně odmítnout nemohla. Českou hráčku totiž oslovila majitelka 23 grandslamových trofejí ve dvouhře Williamsová. Dvojice dostala divokou kartu na pětistovku v Berlíně, kde odehraje společnou premiéru.
"Musím říct, že je to velmi zajímavé spojení. Muchová je skvělá deblová hráčka, skvěle dokáže ovládat rychlost míče, umí hrát loby a nepředvídatelné čopy," řekla bývalá členka TOP 10 Danielle Collinsová pro stanici Tennis Channel. "Těším se, až je uvidím společně na kurtu," dodala. Česko-americká dvojice není pouze sjednocení dvou velkých tenisových jmen, ale také kombinace dvou dolišných herních stylů.
Legendární Američanka v Berlíně odehraje svůj teprve druhý turnaj po velmi sledovaném návratu a znovu nastoupí pouze do čtyřhry. I přesto, že se zatím neopovážila přihlásit do singla, každý její zápas patří k nejsledovanějším utkáním celého turnaje.
"Muchová bude možná trochu nervózní," doplnil wimbledonský semifinalista z roku 2017 Sam Querrey. "Bude na ní velký tlak, když hraje se Serenou brzy po jejím návratu. Navíc ještě neprohrála, má bilanci 1:0," řekl Američan. "Je to skvělý pár. Muchová hraje dobře, je šikovná, má dobré voleje a return. Nevím jak se Serena cítí, ale doufám, že dojdou daleko," dodal bývalý 11. hráč světa.
Williamsová zatím odehrála minulý týden v Queen’s Clubu jediný zápas po boku Victorie Mbokové. Kanaďanka se následně však zranila ve dvouhře proti Karolíně Plíškové a do dalšího kola nemohla nastoupit. "Hrála skvěle. Měla skvělé reflexy na síti, měla také velmi dobrý timing i pohyb. Dělala všechno moc dobře. Určitě se těší, až se znovu dostane do akce, po tom jak minulý týden hrála," hodnotila Collinsová návrat legendární Američanky.
Muchová s Williamsovou se v prvním kole v Berlíně utkají proti elitní deblistce Erin Routliffeové a Giulianě Olmosové. Zápas, který se odehraje na centrálním kurtu a je na programu od 17:30, bude velmi ostře sledovaný ještě z dalšího důvodu. Novozélanďanka si totiž proti Američance zahraje už druhý týden po sobě a rozhodně jí bude chtít oplatit vyřazení z Queen’s Clubu.
Muchová dnes vstoupí do travnaté části sezony také ve dvouhře. Ještě před deblem s Williamsovou odehraje první kolo singla proti 67. hráčce světa Shuai Zhang. S Číňankou oba vzájemné duely vyhrála, naposledy jí nedala šanci před pěti lety ve Wimbledonu. V Berlíně se jí však nikdy nedařilo a při obou startech skončila hned na úvod, naposledy v roce 2022.
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