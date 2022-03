Muchová v Miami porazila i finalistku US Open Fernandezovou

WTA MIAMI - Karolína Muchová na prvním turnaji po půlroční pauze zaviněné zraněním břišních svalů neztratila set ani s druhou soupeřkou. Dnes si poradila 6-4 7-6 s kanadskou finalistkou loňského US Open Leylah Fernandezovou a postupem do 3. kola na Floridě překonala své maximum. O osmifinále si 25letá Češka zahraje s vítězkou duelu Ósakaová-Kerberová.

Karolína Muchová hraje na prvním turnaji od loňského září, kdy vypadla v prvním kole US Open a v následujících měsících léčila zranění břišních svalů. A navzdory herní pauze v Miami vyhrála už dva zápasy.



Po včerejší bitvě s krajankou Terezou Martincovou, kterou udolala po dvou a půl hodinách boje ve dvou tie-breacích, si dnes poradila ve dvou setech i s 22. hráčkou světa Leylah Fernandezovou. Kanadskou finalistku loňského US Open porazila 6-4 7-6.



25letá Češka mohla zápas ukončit už za stavu 6-4 a 5-4, ale mečbol při své podání nevyužila. Šanci ukončit zápas při svém servisu měla i v dvanácté hře, ale potřetí o podání přišla. Nicméně následný tie-break i potřetí na turnaji zvládla.



Do 3. kola podniku WTA 1000 v Miami Muchová postoupila poprvé. Utká se v něm s vítězkou souboje grandslamových šampionek a bývalých světových jedniček mezi Naomi Ósakaovou a Angelique Kerberovou.