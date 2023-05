Muchová v Římě skončila v osmifinále po tříhodinové bitvě s Badosaovou

Karolína Muchová na turnaji WTA 1000 v Římě na čtvrté z pěti posledních akcí vyhrála minimálně tři zápasy, čtvrté letošní čtvrtfinále ale vybojovat nedokázala.

Šestadvacetiletá Češka v areálu Foro Italico nenašla cestu k vítězství proti Paule Badosaové. O rok starší Španělce podlehla po 3 hodinách a 4 minutách boje 4:6, 7:6, 2:6 a soupeřce se tak povedla odveta za dva roky starou porážky v osmifinále Wimbledonu.

V úvodním setu Muchová neudržela vedení 4:2 a po bezmála hodině hry ho ztratila. Druhá sadě nabídla ještě delší přetahovanou. Česká tenistka celkem třikrát neudržela výhodu brejku, v tie-breaku si však přeci jen po 82 minutách boje vynutila rozhodující dějství. V něm už měla od prvního gamu navrch Španělka, která zaznamenala dva brejky a po servisu prohrála jen pět fiftýnů.

Bývalá světová devatenáctka Muchová od loňského US Open na 10 turnajích WTA v řadě vyřadila minimálně jednu soupeřku a může se těšit na návrat do elitní padesátky světového žebříčku. Za necelé dva týdny se pokusí prodat svou stabilní formu na Roland Garros, na kterém v posledních dvou letech postoupila shodně do 3. kola.

35. hráčka světa Badosaová se ve čtvrtfinále utká s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (h2h 2:1), s níž vyhrála dva ze tří vzájemných duelů včetně antukového souboje před třemi lety na French Open.

Šwiateková si zajistila odvetu proti Rybakinové

Už 14 utkání a 24 setů v řadě v Římě neprohrála světová jednička Iga Šwiateková. Dvojnásobná obhájkyně titulu si v odloženém osmifinále poradila 6:3, 6:4 s Chorvatkou Donnou Vekičovou, kterou porazila i počtvrté, a se ztrátou pouhých devíti gamů ve třech duelech postoupila do čtvrtfinále.

Naposledy Šwiateková prohrála set v Římě předloni ve 3. kole s Barborou Krejčíkovou. Čtrnáct a více setů po sobě v hlavním městě Itálie vyhrálo jen pět dalších hráček: Chris Evertová, Conchita Martínezová, Gabriela Sabatiniová, Serena Williamsová a Maria Šarapovová.

Další překážkou polské favoritky v útoku na hattrick v italské metropoli bude Kazaška Jelena Rybakinová (h2h 1:2), s níž ve dvou letošních střetnutích neuhrála ani set. Na antuce se střetly pouze na juniorském turnaji a Šwiateková před šesti lety v Miláně prohrála ve třech setech.

"Byl to můj první zápas, který se vysílal živě na internetu. Dost mě to vystresovalo, byla to taková nováčkovská daň. Ale nechci se k předchozím zápasům proti Jeleně vracet, nemá to smysl. Hrálo se na tvrdém povrchu. Jen půjdu na kurt a budu se snažit o svou nejlepší hru," řekla Šwiateková.

Kalininová vyhrála nejdelší zápas sezony

V Římě se dnes rozhodlo už i o první semifinálové dvojici. Anhelina Kalininová v noční čtvrtfinálové bitvě udolala půlhodiny před půlnocí v nejdelším zápase sezony na okruhu WTA po 3 hodinách a 41 minutách boje 6:7, 7:6, 6:3 Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, přestože ve třetím setu prohrávala 0:3, a postoupila do svého druhého a dosud největšího semifinále.

3 hours and 41 minutes



An incredible match by both players but it's Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC — wta (@WTA) May 16, 2023

V něm 26letá Ukrajinka, jejímž maximem je finále z loňské Budapešti (WTA 250), vyzve Veroniku Kuděrmetovovou. Světová dvanáctka v úvodním čtvrtfinále zdolala 3:6, 6:3, 6:4 Číňanku Qinwen Zheng a znovu po dvou týdnech postoupila do semifinále antukového turnaje WTA 1000. Usilovat bude o celkově šesté a dosud největší finále.