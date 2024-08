Muchová zahrála parádní úder za zády, na loňské semifinále se snaží nemyslet

Když Karolína Muchová (28) přišla po utkání 1. kola US Open mezi novináře, první otázka nezamířila na její vítězství nad Američankou Katie Volynetsovou, nýbrž na málo vídaný úder v prvním setu. Loňská semifinalistka zaujala fanoušky za stavu 4:1 akrobatickým úderem za zády, díky němuž vybrala soupeřčinu smeč. Přestože tento game nezískala, zápas nakonec ovládla 6:3, 7:5 a v dalším kole narazí na dvojnásobnou vítězku soutěže Japonku Naomi Ósakaovou.

"Co k tomu říct. Tipla jsem stranu, když smečovala, míč jsem přeběhla, měla ho za zády, tak jsem ho zkusila nějakým stylem vyškrábnout. Povedlo se to zrovna takhle. Bylo to trochu se štěstím, že mi to spadlo do kurtu." řekla Muchová. "Samozřejmě mě to potěší, takový ´trick shot´ se nepodaří vždycky. Ten game jsem prohrála a člověk se musí soustředit na další míče. V ten moment jsem se nad tím s týmem trochu pousmála, ale zápas šel potom dál," doplnila.

Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce zvládla duel proti Volynetsové za hodinu a 39 minut. Připsala si první grandslamové vítězství od loňského semifinále US Open, po němž laborovala skoro deset měsíců se zraněným zápěstím. "Ano, grandslamy jsou pro mě nejvíc. Minulý rok jsem tu měla dobrý výsledek a jsem ráda, že tu jsem. New York mám jako město ráda. Vždy se sem ráda vracím," uvedla Muchová.

Loňské vystoupení ve Flushing Meadows, kde prohrála až s pozdější vítězkou Američankou Coco Gauffovou, se jí však při příjezdu do New Yorku nevybavilo. "Popravdě jsem to nevnímala. Vím, že jsem tu hrála dobře, ale že bych si připomínala, že jsem tu byla v semifinále, nebo že by to na mě nějak dýchalo, to ne," líčila Muchová. "Jsem úplně v jiné situaci. Minulý rok jsem tu byla jako top ten hráčka, měla toho spoustu nahraného a byla nasazená. Teď je to jiný pohled, takže se snažím na to nemyslet," uvedla.

KAROLINA MUCHOVA WITH THE SHOT OF THE YEAR!! pic.twitter.com/GnSqWWwbxn — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2024

Po účasti na olympijských hrách v Paříži si stihla jen lehce odpočinout. Před US Open sehrála ještě turnaj v Cincinnati, kde nestačila ve 2. kole na domácí Američanku Jessicu Pegulaovou. "Byla jsem dva dny v Praze a po nich letěla zase do Cincinnati. Trochu si na ten kolotoč zase zvykám. Myslím, že díky tomu, že jsme byli v Cincinnati dřív, měla jsem pár dní, kdy jsem se mohla konečně vyspat a lehce připravit na další zápasy. Trochu to ze mě spadlo," uvedla Muchová.

Postupu si vážila o to víc, že má šanci sehrát po zdravotní pauze další zápas. V letošní sezoně jich má za sebou jen dvanáct. "Každý zápas je pro mě dobrý. Určitě je potřeba si jimi projít a zjistit zase, jak hrát za určitých stavů. Je to pro mě ta největší zkušenost," řekla aktuálně 52. hráčka světa.

V dalším kole narazí na čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a dvojnásobnou vítězku US Open Japonku Ósakaovou. Ta vyřadila v 1. kole turnajovou desítku Lotyšku Jelenu Ostapenkovou. "Naomi jsem teď neviděla moc hrát. Co si ale vybavuju, měla vždycky skvělý servis. Když to člověk zahraje na ni, tak na druhou stranu přiletí pumelice. V prvním kole jsem teď měla na údery čas. V tom druhém to bude hodně rozdílné," doplnila Muchová.