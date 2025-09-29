Muchové i Bouzkové hrozí konec. Obě Češky čeká hráčka TOP 10 a finalistka dvou grandslamů
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 30. 9.
Češi v akci
Muchová (13-ČR) - Anisimovová (3-USA) | Capital Group Diamond (13:00 SELČ)
Bouzková (ČR) - Paoliniová (6-It.) | Capital Group Diamond (14:30 SELČ)
Těžká výzva pro Muchovou i Bouzkovou
Karolína Muchová obhajuje v Pekingu loňskou finálovou účast a potenciálně ji dělí jedna výhra od jistoty setrvání v TOP 20 žebříčku. Na závěrečné boje pošetřila síly, jelikož suverénně zvládla úvodní zápas se Soranou Cirsteaovou a v tom následujícím jí po pouhých šesti gamech vzdala Paula Badosaová. Osmifinále bude pro českou jedničku velmi těžké. Vyzve v něm totiž finalistku posledních dvou grandslamů a světovou čtyřku Amandu Anisimovovou. Američanka má letos životní formu, triumfovala na tisícovce v Dauhá a do osmifinále v Pekingu prošla stejně jako Muchová bez ztráty setu. Olomoucká rodačka letos odehrála pět soubojů se zástupkyněmi TOP 10 pořadí a porazila pouze Jasmine Paoliniovou na začátku sezony v týmovém United Cupu. Na Anisimovovou, která je mírnou kurzovou favoritkou, narazila v minulosti pouze na French Open 2022 a v průběhu rozhodujícího dějství skrečovala.
Papírovým předpokladům se bude snažit vzepřít i Marie Bouzková. V Pekingu pokračuje ve velmi solidní formě, která ji provází po červencovém návratu na betony. Češka nepovolila set Tatjaně Mariaové, Magdě Linetteové ani Veronice Kuděrmetovové. Premiérový vzájemný souboj se světovou osmičkou a finalistkou French Open a Wimbledonu 2024 by však měl být podstatně těžší. Jasmine Paoliniová je v posledních dnech rozjetá a do Pekingu přijela po úspěšné obhajobě titulu v Poháru Billie Jean Kingové, ke které výrazně přispěla. V čínském hlavním městě Italka deklasovala Anastasiji Sevastovovou i grandslamovou šampionku Sofii Keninovou a je dost možné, že jí nebude výrazně vzdorovat ani Bouzková. Česká hráčka vstupovala do letošní sezony se solidní bilancí 11:15 proti členkám TOP 10 žebříčku, ovšem v tomto roce s nimi prohrála všech pět střetnutí, a dokonce neuhrála set.
V úterý je na programu první polovina osmifinálových duelů ženské tisícovky. Další dva souboje o čtvrtfinále obstarají Belinda Bencicová s obhájkyní titulu Coco Gauffovou a Eva Lysová s McCartney Kesslerovou. Previews k těmto zápasům najdete zde.
Mužská pětistovka nabídne semifinálové zápasy. Největší favorit Jannik Sinner nastoupí proti Alexovi de Minaurovi a Learner Tien se znovu pokusí zaskočit Daniila Medveděva. Previews k mužskému turnaji najdete zde.
