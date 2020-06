Murray na Battle of the Brits podlehl Evansovi. Ten si o titul zahraje s Edmundem

BATTLE OF THE BRITS - Andy Murray se do finále Battle of the Brits v Londýně nedostal. Trojnásobný grandslamový šampion ztroskotal v semifinále na aktuální britské jedničce Danu Evansovi, který si o celkové vítězství zahraje s Kylem Edmundem. Murrayho čeká ještě duel o 3. místo proti Norriemu.