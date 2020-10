Murray se kvůli problémům s kyčlí druhého podniku v Kolíně nad Rýnem nezúčastní

Murray měl po US Open mírné zdravotní potíže, ale na antuce bez problémů trénoval a cítil se dobře. V prvním kole French Open však schytal výprask od Stana Wawrinky a v kolínské Lanxess Areně před týdnem vypadl již v prvním kole po dvousetové porážce s trápícím se Fernandem Verdascem.

Trojnásobný grandslamový šampion měl v plánu startovat i na druhém podniku v Kolíně nad Rýnem, ovšem tělo mu již poněkolikáté v kariéře vystavilo stopku a s Danilem Petrovičem ze Srbska si místo něj zahraje lucky loser.

"Mám problémy se zánětem velkého svalu bederního, který se mi už od US Open nárazově ozývá. Snažil jsem s tím poprat v trénincích a zápasech, ale bohužel po mém posledním zápase bolest znovu vzplanula. V posledních dnech jsem trénoval a snažil se to zvládnout, ale dnes jsem se po pár výměnách rozhodl, že hrát zápas by nebylo dobré," řekl Murray ve videu na Facebooku.

"Rád bych poděkoval pořadatelům, že mi dali šanci si tady zahrát. Ale podruhé to bohužel nevyjde, moc se za to omlouvám. Brzy se uvidíme na kurtu," dodal rodák ze skotského Dunblane.

Třiatřicetiletý Murray dle britských médií doufá, že pro něj letošní sezona ještě neskončila. Další z halových podniků by měl absolvovat příští týden ve Vídni a poté se představit i na Masters v pařížské hale Bercy.

Z turnaje musel odstoupit i semifinalista první akce Roberto Bautista, Španěla trápí loket. První ze dvou edicí nového halového podniku ovládl nejvýše nasazený Alexander Zverev a i v tomto týdnu je v domácí hale nasazenou jedničkou.