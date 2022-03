Murray v Indian Wells otočil duel s Danielem a připsal si 700. výhru

Andy Murray na šestém turnaji po sobě zvládl své úvodní vystoupení. Na Masters 1000 v Indian Wells zdolal 1-6 6-2 6-4 Tara Daniela, s nímž letos prohrál na Australian Open, a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-1.



34letý Brit bleskově prohrál první set, ale dokázal se do hry vrátit. Ve třetí sadě ještě ztrácel 1-3, ale silou vůle zápas strhl na svou stranu.



"Dnes jsem nepředvedl dobrý výkon. Ale na konci se počítá vítězství a toho jsem dosáhl. Nakonec se nikdo neptá, jak jste se k němu dostali. Takže jsem rád, že jdu dál," komentoval Murray.



Trojnásobný grandslamový šampion si připsal jubilejní 700. výhru, což z aktivních tenistů dokázali už jen Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.

A 700th career win for Andy Murray in Indian Wells after coming back from a set down to beat Taro Daniel 1-6 6-2 6-4 in the first round. Fourth on list of active ATP players:



1. Roger Federer - 1,251

2. Rafael Nadal - 1,043

3. Novak Djokovic - 991

4. Andy Murray - 700