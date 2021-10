Murray v Indian Wells začal hladkou výhrou nad Mannarinem, Musetti pokračuje v trápení

Finalista z roku 2009 Andy Murray dorazil do Indian Wells po čtyřech letech a ještě před startem turnaje řešil nepříjemné starosti. Ztratil totiž boty i se snubním prstenem zavázaným na tkaničce, druhý den ale měl vše zpátky a s čistou hlavou mohl vstoupit do soutěže.



Úvodní zápas 34letý Brit bez problémů zvládl. S Francouzem Adrianem Mannarinem si poradil hladce bez ztráty servisu 6-3 6-2, když jediný brejkbol odvracel v závěrečném gamu, a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-0.



Ve druhém kole trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz poprvé změří síly s talentovaným Carlosem Alcarazem. 18letého Španěla čeká první zápas od US Open, na kterém nedohrál souboj o semifinále.



V trápení pokračuje Lorenzo Musetti. Od červnového postupu do osmifinále French Open, ve kterém neudržel vedení 2-0 proti Novaku Djokovičovi a v pátém setu vzdal, prohrál už 10 z 12 zápasů. Ve svém premiérovém vystoupení na Masters 1000 v Indian Wells 19letý Ital podlehl jednoznačně 1-6 3-6 španělskému antukáři Albertu Ramosovi.



V Indian Wells letos nestartuje žádný hráč z Big 4, hlavními favority jsou tak Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev a Andrej Rubljov. Medveděv začne proti Američanu McDonaldovi, Tsitsipase vyzve Španěl Martínez, Zvereva čeká domácí Brooksby a Rubljov bude čelit Španělu Tabernerovi.

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8,359.455 dolarů

páteční výsledky (08. 10. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Murray (Brit.) - Mannarino (Fr.) 6-3 6-2 Ramos (Šp.) - Musetti (It.) 6-1 6-3 Nakashima (USA) - Coria (Arg.) 6-3 6-2 Millman (Austr.) - Sock (USA) 7-5 4-6 6-3 Ruusuvuori (Fin.) - Köpfer (Něm.) 6-7(3) 6-2 6-0 Anderson (JAR) - Thompson (Austr.) 7-5 6-2 Mager (It.) - Fucsovics (Maď.) 1-6 6-3 6-2 Brooksby (USA) - Ilkel (Tur.) 7-6(5) 6-4 Eubanks (USA) - Gerasimov (Běl.) 6-3 6-3 Gómez (Ekv.) - Bagnis (Arg.) 6-3 6-1 Martínez (Šp.) - Marcora (It.) 6-4 6-0 Vukic (Austr.) - Andújar (Šp.) 7-5 6-4 Struff (Něm.) - Galán (Kol.) 7-6(4) 6-3 Tabilo (Chile) - Kudla (USA) 6-1 7-6(0) Nišioka (Jap.) - Delbonis (Arg.) 6-3 3-6 7-6(2) Escobedo (USA) - Rune (Dán.) 6-4 6-1