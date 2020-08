Murray v prvním letošním zápase zdolal Tiafoea, čeká ho Zverev

Andy Murray se na okruh ATP vrátil po devítiměsíční pauze. Trojnásobný grandslamový šampion, jenž letos kvůli zdravotním problémům do sezony ještě nezasáhl, zahájil generálku na US Open vítězstvím nad Francesem Tiafoem.



33letý Brit porazil o jedenáct let mladšího Američana, který v červenci prodělal nemoc Covid-19, po dvou a půl hodinách boje.7-6 3-6 6-1. V prvním setu se přitom nedostal k brejkbolu, který sám musel odvracet za stavu 5-5. V tie-breaku dokonce čelil setbolu. Pod kontrolou měl až rozhodující sadu.



"Fyzicky jsem to zvládl celkem slušně. Pohyboval jsem se lépe, než jsem čekal," pochvaloval si skotský tenista, jenž má za sebou dvě operace kyčle. Na začátku roku si léčil zhmožděnou pánevní kost z listopadového finále Davisova poháru.



Ve druhém kole Murrayho čeká aktuální světová pětka Alexander Zverev z Německa, s nímž ještě neztratil set. Oba vzájemné zápasy ale odehráli už v roce 2016.







21letý Kanaďan Denis Shapovalov v prvním kole přehrál 6-3 6-3 Chorvata Marina Čiliče, kterému v zápase nefungoval servis, a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 3-1.



Ve druhém kole se Shapovalov střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem, s nímž loni třikrát prohrál. Struff si poradil hladce ve dvou setech s australským mladíkem Alexem De Minaurem.



Další Kanaďan Milos Raonic se v New Yorku vrátil po půlroční pauze výhrou dvakrát 6-4 nad Američanem Samem Querreym, jehož přehrál už popáté v řadě.



Kevin Anderson a Kyle Edmund i ve třetím vzájemném duelu svedli velkou bitvu. Po dvou pětiseťácích na grandslamech bojovali tři hodiny na Masters 1000 v New Yorku, kde se z vítězství 7-6 4-6 6-3 radoval Jihoafričan Anderson.



Světová jednička Srb Novak Djokovič do soutěže vstoupí v pondělí soubojem s Litevcem Ričardasem Berankisem. Ten zdolal 6-7 6-4 7-5 domácího Tommyho Paula a zaznamenal svou teprve druhou výhru na turnajích Masters 1000. Tu první si připsal už v roce 2011 v Indian Wells.



Čeští tenisté v New Yorku, kde se hraje za přísných hygienických opatření a bez diváků, nestartují.





• ATP MASTERS 1000 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 4.674.780 dolarů

sobotní výsledky (22. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Shapovalov (12-Kan.) - Čilič (Chorv.) 6-3 6-3 Auger-Aliassime (15-Kan.) - Basilašvili (Gruz.) 6-4 6-1 A. Murray (Brit.) - Tiafoe (USA) 7-6(6) 3-6 6-1 Anderson (JAR) - Edmund (Brit.) 7-6(3) 4-6 6-3 Raonic (Kan.) - Querrey (USA) 6-4 6-4 Čorič (Chorv.) - Paire (Fr.) 6-0 1-0 skreč P. Struff (Něm.) - De Minaur (Austr.) 6-2 6-4 Berankis (Lit.) - Paul (USA) 6-7(4) 6-4 7-5 Carreňo (Šp.) - Lajovič (Srb.) 7-5 6-1 Fritz (USA) - Harris (JAR) 6-1 6-3 Opelka (USA) - Norrie (Brit.) 6-3 6-4 Krajinovič (Srb.) - Caruso (It.) 7-5 6-4