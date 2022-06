Murray ve Stuttgartu porazil i Kyrgiose a zahraje si 70. finále

Britský tenista Andy Murray si na trávě ve Stuttgartu zahraje 70. finále na okruhu ATP v kariéře. Bývalý první hráč světového žebříčku vyřadil v semifinále australského bouřliváka Nicka Kyrgiose 7-6 6-2 a o devátý titul na travnatém povrchu si zahraje s Italem Matteem Berrettinim. Naposledy na zeleném pažitu triumfoval v roce 2016, kdy získal druhou wimbledonskou trofej.

Pětatřicetiletý Murray, jenž se snaží o návrat mezi elitu po opakovaných operacích kyčle, zdolal Kyrgiose v úvodním vyrovnaném setu až v tie-breaku. Australan jeho závěr pokazil a vzteky pak rozmlátil raketu. Od rozhodčího si vysloužil trestný fiftýn a rozbouřené emoce už se mu pak nepodařilo zklidnit.

Ve druhém setu se Kyrgios neustále pouštěl do diskusí s rozhodčím, za vulgaritu směrem do publika dostal další trest a poté chvíli odmítal pokračovat ve hře. K dohrání zápasu ho přesvědčil až supervizor turnaje, duel ale dotáhl bez potřebného nasazení a diváci, které v úvodním setu bavil údery mezi nohama či podáním spodem, ho na odchodu do šaten vypískali.

"Už je to dlouho, co jsem si zahrál finále na trávě. Měl jsem hodně vzestupů a pádů, ale dál jsem dřel a konečně jsem se dostal do dalšího," řekl na kurtu Murray, jenž už si letos zahrál finále na lednovém turnaji v Sydney. "Tie-break jsem odehrál spolehlivěji. Ve druhém už byl Nick hodně frustrovaný a dost mi to usnadnil," dodal Skot, jenž bude usilovat o 47. titul. Naposledy triumfoval v roce 2019 v Antverpách.

Druhý nasazený Berrettini se letos dostal do finále poprvé. Ital porazil domácího Oscara Otteho dvakrát 7-6.