Murraymu triumf na challengeru nepomohl, v Římě prohrál hned s trápícím se Fogninim

Andy Murray je dvojnásobným olympijským vítězem, trojnásobným grandslamovým šampionem a také bývalou světovou jedničkou. Možná překvapivě tak v neděli slavil ve Francii svůj teprve třetí kariérní triumf na challengerech. Vítězná série pěti zápasů mu však nepomohla dosáhnout na první letošní výhru na antukových turnajích ATP, po Monte Carlu a Madridu vypadl hned v prvním kole také na dalším Masters v Římě.

Ve Foro Italicu se naposledy představil v letech 2016-17, před sedmi roky tady poprvé triumfoval, ale v následujícím ročníku nestačil hned na Fabia Fogniniho. Právě nevyzpytatelného italského vrstevníka potkal 35letý Brit v úvodním zápase i letos a ani tentokrát recept nenašel.

A night to remember @fabiofogna survives a 3 hour match to knock out Murray 6-4 4-6 6-4!