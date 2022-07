Musetti dva dny po triumfu v Hamburku vstoupil vítězně do turnaje v Umagu

Lorenzo Musetti minulý týden na turnaji ATP 500 v Hamburku po přežití mečbolu přerušil sérii čtyř porážek a dostal se na vítěznou vlnu. V neděli na severu Německa po životním skalpu světové šestky Carlose Alcaraze získal premiérový titul a dnes už zvládl vstup do turnaje ATP 250 v Umagu.



20letý Ital si v Chorvatsku poradil se Slovincem Aljažem Bedenem, který plánuje po letošním US Open ukončit kariéru. Po necelých dvou hodinách hry zvítězil 6-2 3-6 6-1 a připsal si 6. výhru v řadě.



O čtvrtfinále si Musetti zahraje s krajanem Marcem Cecchinattem (h2h 1-0), kterého loni na Roland Garros zdolal v pěti setech. Šampion z roku 2018 Cecchinato v Umagu začal rovněž třísetovou výhrou, když porazil 6-1 5-7 6-2 domácího vítěze letošní wimbledonské juniorky Miliho Poljičaka.

