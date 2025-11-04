Musetti přežil drama s Wawrinkou a drží naději na Turnaj mistrů

ATP Atény - Lorenzo Musetti (23) dál živí naději na účast na Turnaji mistrů. V osmifinále podniku v Aténách si po velkém boji poradil se Stanem Wawrinkou (40) po setech 4:6, 7:6 a 6:4. K účasti mezi tenisovou smetánkou potřebuje Ital celý turnaj vyhrát, poslední postupové místo do Turína zatím drží Kanaďan Félix Auger-Aliassime (25).
Lorenzo Musetti drží naději na Turnaj mistrů (@ Federico Pestellini/PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Jen jednou se na okruhu do dnešního dne setkali Musetti s Wawrinkou. Před pěti lety se v Římě radoval coby tehdejší kvalifikant italský tenista, který trojnásobného grandslamového šampiona rozebral 6:0, 7:6.

V Aténách se ale odehrával úplně jiný příběh. Musetti v prvním setu vůbec nepůsobil na kurtu dojmem favorita. O sedmnáct let starší Švýcar s ním bez problémů držel krok a byl to naopak on, kdo jako první uspěl v sedmé hře na returnu a šel do vedení 4:3.

Musetti ještě zabral, v desátém gamu si vypracoval hned tři brejkboly, nestárnoucí rodák z Lausanne ale všechny odvrátil, proměnil svůj druhý setbol a po 41 minutách hry sadu získal poměrem 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu pokračovala naprosto vyrovnaná bitva. Ani jeden z tenistů nedal svému soupeři na returnu jedinou brejkbolovou příležitost, a o výsledku tak musel rozhodnout tie-break.

Italský favorit byl ve zkrácené hře aktivnějším tenistou, výborně se bránící Wawrinka však svému výrazně mladšímu soupeři bez problémů stačil.

Dramatický závěr setu dvou tenistů vyznávajících jednoručný bekhend nakonec patřil Musettimu, který od stavu 5:5 získal dva body v řadě a vyrovnall na 1:1 na sety.

Vyrovnaný duel nakonec rozhodla hned první hra třetího setu, ve které Wawrinka, jenž byl bouřlivě podporován řeckým publikem, vůbec poprvé přišel o podání. Dalším problémům čelila bývalá světová trojka za stavu 1:3, tentokrát se ale Švýcar ze stavu 15:40 dostal a udržel naději na obrat.

Světová devítka už ale žádné problémy nepřipustila. Musetti si na svém podání počínal do konce zápasu naprosto suverénně a po dvou hodinách a 27 minutách  se mohl radovat z postupu do čtvrtfinále.

O udržení šance na Turnaj mistrů bude rodák z Carrary bojovat s pátým nasazeným Francouzem Alexandrem Müllerem.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
