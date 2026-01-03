Musím jít přes bolest. Světová šestka bojuje před Australian Open s nepříjemným zraněním
Fritz zahájil novou tenisovou sezonu šokující porážkou se Sebastiánem Báezem v United Cupu a velmi rychle přišel s vyjádřením, které nepříjemný nezdar částečně vysvětluje. "Strávil jsem skoro celou předsezonní přípravu léčením dost vážného zánětu v koleni. Jenže taková věc se dá do pořádku až za několik měsíců," přiznal Američan na tiskové konferenci.
Na blížícím se Australian Open měl patřit mezi hlavní hrozby pro největší favority Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Jenže vzhledem k boji s nepříjemným zraněním a neideální přípravě na novou sezonu jeho šance logicky klesají.
"Snažím se koleno tolik nezatěžovat, takže jsem moc přípravných zápasů neodehrál. Teď to bude o tom, abych odehrál nějaké zápasy i přes bolest a začal se zase cítit pohodlně. Budu pokračovat v léčbě, cestovat po turnajích a snad se to bude zlepšovat."
Zdravotní pauzu zatím neplánuje, ale v budoucnu ji nevylučuje. "Pokud nezabere můj momentální plán, tak budu muset za pár měsíců přestat a zranění vyřešit. Ale teď nechci být čtyři měsíce mimo hru," uvedl aktuálně šestý hráč světa.
O problému s kolenem mluvil i s ředitelem probíhajícího United Cupu, v němž je pro obhájce titulu ze Spojených států zásadní oporou. Mužskou týmovou dvojkou je až 114. tenista pořadí Mackenzie McDonald.
USA si ve skupině i přes senzační prohru Fritze poradily s Argentinou a v pondělí je čeká v australském Perthu souboj se Španělskem.
