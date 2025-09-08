Musíme všechny ochránit. Davis Cup mezi Kanadou a Izraelem bude bez diváků
Kanadský svaz uvedl, že rozhodnutí konzultoval s Mezinárodní tenisovou federací poté, co od národních bezpečnostních úřadů přišlo varování o možném narušení zápasu.
Kvůli izraelské vojenské akci v Gaze předtím vyzvaly organizátory ke zrušení utkání v otevřeném dopise čtyři stovky akademiků, aktivistů, sportovců a spisovatelů.
"Za tímto těžkým rozhodnutím je naše odpovědnost chránit lidi a zároveň zajistit, aby se tento zápas odehrál," uvedl šéf Tennis Canada Gavin Ziv. "Byli jsme nuceni z toho vyvodit, že hrát bez diváků je jediná možnost, jak ochránit zúčastněné i samotnou akci."
Peníze za vstupenky koupené na víkendový zápas Světové skupiny I dostanou lidé zpět.
