Musíme všechny ochránit. Davis Cup mezi Kanadou a Izraelem bude bez diváků

DNES, 22:22
Víkendový zápas Davis Cupu mezi tenisty Kanady a Izraele se v Halifaxu odehraje bez diváků. Z bezpečnostních důvodů kvůli válce v Gaze o tom rozhodla pořádající organizace Tennis Canada.
Kanadský svaz uvedl, že rozhodnutí konzultoval s Mezinárodní tenisovou federací poté, co od národních bezpečnostních úřadů přišlo varování o možném narušení zápasu.

Kvůli izraelské vojenské akci v Gaze předtím vyzvaly organizátory ke zrušení utkání v otevřeném dopise čtyři stovky akademiků, aktivistů, sportovců a spisovatelů.

"Za tímto těžkým rozhodnutím je naše odpovědnost chránit lidi a zároveň zajistit, aby se tento zápas odehrál," uvedl šéf Tennis Canada Gavin Ziv. "Byli jsme nuceni z toho vyvodit, že hrát bez diváků je jediná možnost, jak ochránit zúčastněné i samotnou akci."

Peníze za vstupenky koupené na víkendový zápas Světové skupiny I dostanou lidé zpět.

Ondřej Jirásek, ČTK
