Na červencové turnaje do Berlína se chystají Thiem, Zverev, Kyrgios, Svitolinová či Bertensová

Dominic Thiem, Alexander Zverev a Nick Kyrgios by měli být hlavními hvězdami exhibičních tenisových turnajů, které jsou naplánovány na červenec do Berlína. První akce se odehraje od 13. do 15. července na trávě na stadionu Steffi Grafové, druhá bude následovat od 17. do 19. července na tvrdém povrchu v hangáru na uzavřeném letišti Tempelhof.