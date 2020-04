Nadal a Djokovič klidně budou hrát i bez diváků

Od poloviny března je nejen tenisový svět ochromený pandemií koronaviru. Restart sezony proběhne nejdříve 13. července, i když toto datum nevypadá podle aktuální situace ve světě optimisticky. Na konci července se totiž má hrát ve Spojených státech, které jsou koronavirem nejpostiženější zemí světa.

Nadal i Djokovič jsou stejně jako většina obyvatel planety v karanténě. Antukový král Nadal rovněž termínu restartu příliš nevěří. "Tenis není jako fotbal, my více cestujeme. Dokud nebude lék, tak je situace pro náš sport velmi komplikovaná. Musíme být zodpovědní. Nemyslím si, že by se v nejbližší době konal nějaký oficiální mezinárodní turnaj."

Klidně ale bude hrát i bez diváků. "Zdraví je samozřejmě na prvním místě. Pokud by však bylo možné hrát zase turnaje bez diváků, tak bych byl rád. S Novakem jsme hodiny vymýšleli způsoby, jak našemu sportu pomoct."

Také letos neporažený Djokovič vidí konání turnajů za zavřenými dveřmi jako možnost. "Hrát bez diváků? Záleží na spoustě okolností. Není to snadné rozhodnutí. Pokud by se hrálo bez diváků, jsem připravený nastoupit."

Hrát bez diváků je i jednou z variant šéfa ATP Andrey Gaudenziho. Podle jeho slov by se ale i tak na jednom místě vyskytovaly tisíce lidí a přesun na další turnaje by nebyl vůbec jednoduchý. "Pokud by se hrálo bez diváků, stále se bavíme o dvou až třech tisících lidech, kteří by se museli přesouvat z jednoho turnaje na další. Tím pádem by bylo těžké zajistit bezpečnost všech."

"Chceme tenis i nadále udržet na mezinárodní úrovni. Pokud bychom uskutečnili turnaje v jednotlivých zemích jako je tomu například u fotbalu, pak bychom udělali pár kroků zpět. To samozřejmě nechceme, ale i tuto variantu připouštíme. Nastal by však velký problém s žebříčkem."