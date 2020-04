Nadal se bojí dalších zranění. Až zase začnu hrát, bude to bolet

Kvůli opatřením v koronavirem silně zasaženém Španělsku nemůže Nadal ani docházet na tenisové tréninky. "Kdybych si denně mohl zahrát alespoň půl hodiny, kdybych mohl procvičovat svaly, které jsou potřeba při hře, určitě by mi to trochu pomohlo. Svaly by si zase postupně zvykaly a tělo by bylo připravenější na návrat."

A právě kvůli nemožnosti absolvovat vyloženě úderovou přípravu má 19násobný grandslamový šampion obavy z dalších zdravotních problémů, kterých si během své dlouholeté kariéry užil rozhodně dost. "Až zase začnu trénovat na kurtech, tak mě bude bolet ruka na několika místech... moje zápěstí, můj loket budou trpět. Šance na zranění je větší, když dlouho nehrajete a jenom cvičíte."

Sezona je přerušená už od března a hrát se bude nejdříve 13. července. Nadal však očekává delší pauzu. "S tréninky asi začneme brzy, ale návrat na mezinárodní turnaje v dohledné době nevidím."

"Musíme být zodpovědní, my tenisté jsme v podstatě každý týden v jiné zemi. Klidně budu hrát bez diváků, i když by to bylo smutné, ale vzhledem k situaci ve světě, přestože se zlepšuje, si nemyslím, že začneme hrát turnaje brzy. Náš sport je možná vůbec nejkomplikovanější, každý týden se musí přesouvat obrovský počet lidí."