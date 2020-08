Na Spartě je tenisová bublina, do šaten nesmí ani Kvitová

Do areálu se dostanou jen organizátoři, rozhodčí, sběrači a hráčky, které mají povoleny člena realizačního týmu a jednoho hosta. Díky tomu měla ČTK na pozvání pořadatele možnost nahlédnout, jak se tenis vrací za zavřenými dveřmi.

Roušky a dezinfekce na každém kroku jsou samozřejmostí. Při vstupu se každému měří teplota a ochranka přísně kontroluje, kdo kam má povolen vstup.

Tenistky mají vyhrazeno přízemí a první patro klubovny a nesmí mezi ně ani Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu si přijela zatrénovat na tvrdý povrch, ale jelikož není součástí turnaje, musela se převlékat mimo šatny.

Jen na dálku se tak mohla Kvitová pozdravit se světovou dvojkou Simonou Halepovou, která dobře naladěná odpočívala ve stínu v sedacím pytli. O kousek dál se na čtyřhru rozcvičovala skákáním přes švihadlo Barbora Krejčíková.

Eugenie Bouchardová na centrkurtu před pár sběrači a trenéry v hledišti směřovala k postupu. A hvězdná Kanaďanka po utkání vystihla nadšení hráček z návratu na turnaje skoro po půl roce. "Jsem vděčna, že mám tuhle práci. Člověk si to uvědomí v momentu, kdy to nemůže dělat," konstatovala finalistka Wimbledonu z roku 2014.

Tenistky si podle pořadatelů na přísná opatření nestěžují. Naopak je pečlivě dodržují. "Cítíme se tady bezpečně. Všechno funguje," chválila o víkendu Halepová.

Vše se dělá dle antikoronavirového manuálu WTA a organizátoři doufají, že všechno zvládnou. "Oddechnu si až v neděli večer," pronesl ředitel turnaje David Trunda. "To, co se tady teď odehrává, před námi nikdo, s výjimkou organizátorů v italském Palermu, nevyzkoušel," podotkl.

Hráčky podstupují každých pět dnů test na Covid-19. "Je to každodenní napětí. Všechno je ale připravené i na to, co by se dělo, kdyby byl některý pozitivní," uvedl Trunda a zopakoval, že pozitivní test neznamená konec turnaje.

Mezi nezvyklé činnosti patří, že po každém utkání se vyměňují ledničky na kurtech, dezinfikují židle, stoly i páska a sloupky u sítě. "Už jim to jde rychle jak při zastávce v boxech ve formuli jedna," chválil mluvčí turnaje Karel Tejkal čistící četu.

Fanoušci mají do hlediště vstup uzavřen. Pár se jich do Stromovky přeci jen vydalo a snažili se Bouchardovou zahlédnout alespoň skrz plot z ulice.