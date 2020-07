Na Štvanici je na programu závěrečný den třetího dílu souboje týmů Plíškové a Kvitové. O vítězi už je rozhodnuto

Tým Petry Kvitové, který se kvůli absenci kapitánky pro tento díl skládá hlavně ze zahraničních hráček, má po dvou dnech nedostižný náskok 7-1. V dnešních zápasech sice o nic nepůjde, nicméně aktérky jistě uvítají možnost si zahrát další ostré utkání před srpnovým restartem sezony a fanoušci budou mít další příležitost vidět v akci české i zahraniční hvězdy.

Dnešní program v poledne rozehrály Kristýna Plíšková se Švýcarkou Stefanií Vögeleovou. Papírové předpoklady se naplnily a z vítězství se po 70 minutách hry radovala česká favoritka. Ta sice ve druhé sadě ztrácela 1-4, získala však následujících pět gamů a vyhrála 6-1 6-4. Plíšková zasáhla zatím do všech devíti hracích dnů Elite Trophy. Po výhře nad Vögeleovou si pochvalovala, že se po čtyřdenní dovolené v Chorvatsku její hra každým dnem zlepšovala.

I když nebyla nadšená, že měla znovu náročný program. "Popravdě jsem teď nějak extra hrát nechtěla, ale jelikož ségra nebyla ready a já nějakou kvalitu mám, tak vždycky to na mě nějak padlo," poznamenala.

Markétě Vondroušové se vystoupení na tvrdém povrchu na pražské Štvanici nepovedlo. Finalistka loňského French Open po Belindě Bencicové schytala "kanára" také od Polky Igy Šwiatekové, s níž prohrála 6-7(2) 0-6.

V poslední dvouhře třetího dílu si Karolína Muchová snadno poradila s Viktórií Kužmovou, Slovenku za hodinu hry přejela 6-3 6-2. Dnešní hrací plán uzavře deblový souboj dvojic Tereza Martincová, Vondroušová a Belinda Bencicová, Barbora Strýcová.

Každý turnajový den se odehrají vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra. Jednotlivé duely se nemohou během jednoho turnaje opakovat, což v praxi znamená, že každý den proti sobě nastoupí jiné soupeřky. Začátky jsou naplánovány na poledne.

Poslední díl by se měl rovněž uskutečnit na pražské Štvanici, a to v termínu od 7. do 9. srpna, ve stejném týdnu má dojít k restartu sezony na okruhu WTA. Oba předchozí souboje vyhrál tým české jedničky Karolíny Plíškové.

Každý odehraný fiftýn bude oceněn padesáti korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží po celé sérii šek s částkou, kterou věnuje na charitativní využití podle vlastního uvážení.