Na US Open bude chybět bývalý hráč elitní desítky Pouille

Lucas Pouille dle slov svého kouče Loica Courteaua přijde o letošní US Open. Bývalá světová desítka do Spojených států na restart sezony nepojede kvůli zdravotním potížím.

Šestadvacetiletý Francouz se hlavní soutěže obvykle závěrečného grandslamu sezony zúčastnil pětkrát a jeho maximem je čtvrtfinále ročníku 2016, kdy senzačně vyřadil Rafaela Nadala. Letošního ročníku se však podle Courteaua nezúčastní. "Nepojedu do New Yorku, protože Lucas hrát US Open nebude," řekl jeho kouč beIN Sports.

Pouille letos odehrál pouze tři zápasy. Start sezony zmeškal kvůli zranění lokte a před koronavirovou pauzou se představil jen na challengeru v Indian Wells, kde prohrál hned v prvním kole. Před měsícem odehrál dva zápasy na včera skončené exhibice UTS v Nice, z níž musel kvůli zhoršujícímu se stavu zmíněného lokte odstoupit.

Na kurty se tak bývalá světová desítka nejdříve vrátí v září, kdy je na programu zkrácené antukové jaro, které na přelomu září a října vyvrcholí grandslamovým French Open.

US Open, které se poprvé v historii uskuteční bez diváků a začne 31. srpna, tak dostalo další omluvenku. Sezonu předčasně ukončil Roger Federer, nepřijede Pouille ani Alexej Popyrin. Účast stále zvažují obě světové jedničky Novak Djokovič a Ashleigh Bartyová, ale také Rafael Nadal, Simona Halepová či Petra Kvitová.