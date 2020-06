Na US Open přiznali chybu a nakonec zvažují i turnaj vozíčkářů

Pořadatelé tenisového US Open po kritice zvažují, že do programu letošního newyorského grandslamu přece jen zařadí soutěž vozíčkářů. Americká asociace USTA oznámila, že ve spolupráci s hráči zvažuje několik scénářů a konceptů. Organizátoři přiznali chybu v tom, že s handicapovanými sportovci před rozhodnutím o zredukovaném programu US Open nedostatečně komunikovali.