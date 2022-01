Nadal bojuje o rekordní 21. grandslamovou trofej. Přepis historie může znovu pokazit Medveděv

AUSTRALIAN OPEN - Daniil Medveděv loni ve finále Australian Open nestačil na Novaka Djokoviče a lídrovi žebříčku ATP poté porážku oplatil ve finále US Open, čímž mu znemožnil získat rekordní 21. grandslamovou trofej. To samé se mu může podařit proti šampionovi ročníku 2009 Rafaelovi Nadalovi. S antukovým králem má vzájemnou bilanci 1-3 a bude mu určitě chtít vrátit těsnou prohru z finále US Open 2019. Finále startuje zhruba v 9:45.