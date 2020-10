Nadal i Thiem zatím prochází French Open bez zaváhání

Rafael Nadal na jediném přípravném turnaji před French Open v Římě prohrál čtvrtfinále i vinou spousty nevynucených chyb se skvěle hrajícím Diegem Schwartzmanem.



Do Paříže ale dorazil zkoncentrovaný a ve formě. V prvních dvou kolech si bez problémů poradil s Bělorusem Egorem Gerasimovem i Američanem Mackenziem McDonaldem, kterého ve středu v utkání 2. kola smetl drtivě 6-1 6-0 6-3.



"Odehrál jsem dobrý zápas. Jsem spokojený s tím, jak jsem dnes zápasem prošel. Čeká mě další těžké utkání, tak jsem rád, že jsem na kurtu nemusel být moc dlouho," komentoval Nadal.



34letý Španěl hraje na již 16. Roland Garros a také tentokrát se dostal přes první dvě kola. Svou výjimečnou zápasovou bilanci na pařížské antuce upravil na 95 výher a 2 porážky, jednou z turnaje odstoupil. Letos útočí na rozšíření rekordní sbírky 12. triumfů.



O postup do osmifinále si Nadal zahraje v prvním vzájemném duelu s Italem Stefanem Travagliou, který po pětisetové bitvě udolal Japonce Keie Nišikoriho a v 28 letech postoupil poprvé do 3. kola grandslamu.



Bez zaváhání a ztráty setu pokračuje také poražený finalista posledních dvou ročníků Dominic Thiem. Po Chorvatu Marinu Čiličovi si poradil 3-0 na sety i s Američanem Jackem Sockem, byť třetí sadu získal až v tie-breaku po odvrácení tří setbolů v řadě.



Ve třetím kole se 27letý Rakušan, který před necelými třemi týdny na US Open získal první grandslamový titul, narazí na Caspera Ruuda. 21letý Nor uspěl v pětisetové přetahované s Tommym Paulem ze Spojených států amerických a překonal své grandslamové maximum.



Naopak pořádně se ve druhém kole nadřel šestý nasazený Alexander Zverev. Útočně laděného Francouze Pierrea-Huguese Herberta zdolal až po čtyřhodinovém boji 2-6 6-4 7-6 4-6 6-4 a dál může pomýšlet na zopakování čtrvtfinále z předchozích dvou let.



O místo v osmifinále se 23letý Němec Zverev utká s Marcem Cecchinatem (h2h 1-0). Italský semifinalista z roku 2018 letos v Paříži vyhrál včetně kvalifikace už pět zápasů, naposledy ve druhém kole zdolal ve čtyřech setech Argentince Juana Sebastiana Londeru.



35letý Stan Wawrinka v Paříži tři dny po hladké výhře nad Andym Murraym nezaváhal s německým sokem Dominikem Köpferem, jehož přehrál 6-3 6-2 3-6 6-1. V boji o postup mezi šestnáctku nejlepších bude švýcarský šampion z roku 2015 čeká na vítěze duelu Nišioka-Gaston.



Ve výborné formě hrající Diego Schwartzman přehrál jednoznačně 6-1 7-5 6-0 Itala Loranze Giustiniho, který měl v nohách předchozí šestihodinový maratón, a cestou do 3. kola tak ztratil jen 10 gamů v šesti setech.



28letý Argentinec Schwartzman, jenž si před dvěma týdny v Římě připsal proti Nadalovi svůj nejcennější skalp a zahrál si poprvé ve finále turnaje Masters 1000, bude v dalším zápase favoritem proti Norbertu Gombosovi. 30letý slovenský tenista si poradil 3-1 na sety s Rakušanem Jurijem Rodionovem a při svém debutu v hlavní soutěži Roland Garros postoupil poprvé do 3. kola grandslamu.



Jannik Sinner při své premiéře na French Open neztratil set ani se svým druhým soupeřem. Po Goffinovi si 19letý Ital poradil 6-2 6-4 6-4 s Francouzem Benjaninem Bonzim a poprvé postoupil do 3. kola grandslamu. V něm ho čeká Argentinec Federico Coria - bratr finalisty z roku 2003 Guillerma.



Rovněž další debutant Sebastian Korda je ve třetím kole. 20letý Američan v Paříži navázal na zdárně absolvovanou kvalifikaci a premiérovou výhru na grandslamu, když ve druhém kole porazil 6-4 6-4 2-6 6-4 slavnějšího a zkušenějšího krajana Johna Isnera. Proti 23. hráči světa si připsal premiérový skalp člena Top 50.



O potenciální osmifinálový souboj s Rafaelem Nadalem se syn bývalé světové dvojky Petra Kordy utká v souboji dvou kvalifikantů s o tři roky starším Španělem Pedrem Martínezem.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

středeční výsledky (30. 09. 2020) • Dvouhra mužů - 2. kolo • Nadal (2-Šp.) - McDonald (USA) 6-1 6-0 6-3 Thiem (3-Rak.) - Sock (USA) 6-1 6-3 7-6(6) A. Zverev (6-Něm.) - Herbert (Fr.) 2-6 6-4 7-6(5) 4-6 6-4 Schwartzman (12-Arg.) - Giustino (It.) 6-1 7-5 6-0 Wawrinka (16-Švýc.) - Koepfer (Něm.) 6-3 6-2 3-6 6-1 Korda (USA) - Isner (21-USA) 6-4 6-4 2-6 6-4 Coria (Arg.) - Paire (23-Fr.) 7-6(3) 4-6 6-3 6-1 Fritz (27-USA) - Albot (Mold.) 6-3 6-2 6-4 Ruud (28-Nor.) - Paul (USA) 6-1 1-6 6-3 1-6 6-3 Sinner (It.) - Bonzi (Fr.) 6-2 6-4 6-4 Travaglia (It.) - Nišikori (Jap.) 6-4 2-6 7-6(7) 4-6 6-2 Cecchinato (It.) - Londero (Arg.) 6-3 6-2 5-7 6-2 Sonego (It.) - Bublik (Kaz.) 7-6(8) 6-1 7-5 Martínez (Šp.) - Kukuškin (Kaz.) 6-3 6-1 6-0 Gombos (SR) - Rodionov (Rak.) 6-2 2-6 7-6(4) 6-4 Gaston (Fr.) - Nišioka (Jap.) 6-4 7-6(4) 3-6 6-2