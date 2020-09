Nadal nedal šanci ani Lajovičovi, Djokoviče potrápil krajan Krajinovič

Rafael Nadal se po půlroční pauze rozhodl kvůli obavám z koronaviru a nahuštěného programu neodletět na turnaje do Spojených států amerických a přišel tak i o US Open. Svou přípravu podřizuje oblíbenějšímu grandslamu Roland Garros, na které se připravuje v Římě.



Na jediném letošním turnaji Masters 1000 na antuce zatím 34letý Španěl dominuje. Nejprve ztratil jen dva gamy s krajanem Pablem Carreñem a dnes přehrál hladce 6-1 6-3 Dušana Lajoviče ze Srbska.



Nadal hraje na antuce poprvé od loňského French Open, na kterém rozšířil rekordní sbírku pařížských triumfů na dvanáct. Ve čtvrtfinále se devítinásobný šampion utká s Argentincem Diegem Schwartzmanem.



Ten dnes po obratu porazil 3-6 6-2 6-4 Poláka Huberta Hurkacze a počtvrté v kariéře postoupil do čtvrtfinále turnaje Masters 1000. Maximem 28letého Schwartzmana je semifinále, které si vytvořil loni právě v italské metropoli.



Více se na postup nadřel Novak Djokovič, jenž si poradil 7-6 6-3 s krajanem Filipem Krajinovičem. První set favorizovaný Srb získal až po 88 minutách boje.



Ve čtvrtfinále bude první hráč světa Djokovič favoritem proti Dominiku Köpferovi. 26letý Němec v duelu dvou debutantů na turnaji Masters 1000 přehrál 6-4 6-0 domácího teenagera Lorenza Musettiho a postoupil do svého největšího čtvrtfinále.



Denis Shapovalov po obratu zdolal 6-7 6-1 6-4 Francouze Uga Humberta a poprvé si v italské metropoli zahraje čtvrtfinále.



O první letošní semifinále bude 21letý Kanaďan usilovat proti Grigorovi Dimitrovovi. Bulharský tenista sice prohrával s Jannikem Sinnerem o set a brejk, ale nakonec domácího 19letého mladíka zdolal 4-6 6-4 6-4 a po šesti letech si na Masters v Římě zahraje čtvrtfinále.



Casper Ruud na římské antuce porazil 6-2 7-6 bývalou světovou trojku a grandslamového šampiona Marina Čiliče a na svém nejoblíbenějším povrchu si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále na turnajích Masters.



V něm 21letý Nor vyzve domácí hvězdu a nasazenou čtyřku Mattea Berrettiniho, který vyhrál i druhý zápas bez ztráty setu. Dnes si ve dvou tie-breacích poradil s krajanem Stefanem Travagliou a poprvé si v Římě zahraje čtvrtfinále.

• ATP MASTERS 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 3.854.000 dolarů

páteční výsledky (18. 09. 2020) • Dvouhra - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Krajinovič (Srb.) 7-6(5) 6-3 Nadal (2-Šp.) - Lajovič (Srb.) 6-1 6-3 Berrettini (4-It.) - Travaglia (It.) 7-6(5) 7-6(1) Schwartzman (8-Arg.) - Hurkacz (Pol.) 3-6 6-2 6-4 Shapovalov (12-Kan.) - Humbert (Fr.) 6-7(5) 6-1 6-4 Dimitrov (15-Bulh.) - Sinner (It.) 4-6 6-4 6-4 Koepfer (Něm.) - Musetti (It.) 6-4 6-0 Ruud (Nor.) - Čilič (Chorv.) 6-2 7-6(6)