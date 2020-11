Nadal s Medveděvem svádí souboj o finále Turnaje mistrů

Finalista z let 2010 a 2013 Rafael Nadal pokračuje ve svém útoku na premiérovou trofej z Turnaje mistrů pokračovat proti Daniilu Medveděvovi, který je v semifinále Turnaje mistrů poprvé.



Zatímco 34letý Španěl ve skupině prohrál s Thiemem a ztratil tři sety, o deset let mladší Rus prošel skupinou bez ztráty jediného setu a v součtu s triumfem na turnaji Masters 1000 v Paříži vyhrál už osm zápasů v řadě.



Nadal s Medveděvem vyhrál všechny tři předchozí souboje, ovšem ve finále loňského US Open měl namále a ve skupině loňského Turnaje mistrů zvítězil navzdory tomu, že ve třetím setu prohrával 1-5 a čelil mečbolu.



Nadal bojuje o své 124. kariérní finále a třetí v letošní sezoně. Medveděv si letos zahrál jediné finále, celkově jich má za sebou o 110 méně než jeho dnešní soupeř.



Ve finále už čeká Rakušan Dominic Thiem, který po tříhodinovém boji udolal světovou jedničku Novaka Djokoviče.

• TURNAJ MISTRŮ 2020 •

Londýn/ Velká Británie, tv. povrch / hala, 5.700.000 dolarů

sobotní výsledky (21. 11. 2020) • Dvouhra - semifinále • Thiem (3-Rak.) - Djokovič (1-Srb.) 7-5 6-7(10) 7-6(5) 21:20 | Nadal (2-Šp.) - Medveděv (4-Rus.)