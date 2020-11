Thiem v bitvě přetlačil Djokoviče a znovu po roce postoupil do finále Turnaje mistrů

Dominic Thiem ve skupině porazil obhájce titulu Stefanose Tsitsipase i dvojnásobného finalistu Rafaela Nadala a ani závěrečná porážka s Rusem Andrejem Rubljovem nemohla nic změnit na tom, že si druhý rok po sobě zahrál semifinále.



A v něm 27letý Rakušan, který na Turnaji mistrů zakončuje pátou sezonu v řadě, stejně jako loni uspěl. Se světovou jedničkou Novakem Djokovičem si poradil po tříhodinovém boji 7-5 6-7 7-6, přestože v dramatickém tie-breaku druhého setu nevyužil čtyři mečboly a v rozhodující zkrácené hře prohrával už 0-4.



"Byl to strašně těsný zápas jako všechny tady. Jsem moc šťastný," řekl třetí hráč světa Thiem, jenž před dvěma měsíci na US Open získal první grandslamový titul a dnes oslavil jubilejní 300. vítězství na okruhu ATP.



Djokoviče porazil ve 12. vzájemném duelu popáté. Jako teprve druhý tenista po Andym Murraym tak dokázal zdolat minimálně pětkrát všechny tři hvězdy posledních let: Djokoviče, Rafaela Nadala i Rogera Federera.



Na Nadala může Thiem narazit v nedělním finále, pokud španělský specialista na antuku přehraje Daniila Medveděva z Ruska. Druhé semifinále začne ve 21:00 SEČ.



Ať získá z trojice Thiem, Nadal a Medveděv v neděli trofej kdokoli, stane se králem Turnaje mistrů poprvé a zároveň bude šestým jiným vítězem závěrečné akce sezony za posledních šest let.

• TURNAJ MISTRŮ 2020 •

Londýn, tv. povrch / hala, 5.700.000 dolarů

sobotní výsledky (21. 11. 2020) • Dvouhra - semifinále • Thiem (3-Rak.) - Djokovič (1-Srb.) 7-5 6-7(10) 7-6(5) 21:00 | Nadal (2-Šp.) - Medveděv (4-Rus.)