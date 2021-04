Nadal s Norriem nezaváhal. Do semifinále prošli i Tsitsipas a Sinner přes Rubljova

Antukový fenomén Rafael Nadal se na svém nejoblíbenějším povrchu začíná pomalu rozjíždět. Minulý týden na Masters 1000 v Monte Carlu vypadl ve čtvrtfinále s Andrejem Rubljovem, tento týden v Barceloně je už o kolo dál.



Po třísetových výhrách nad Ivaškou a Nišikorim si ve čtvrtfinále poradil 6-1 6-4 s britským outsiderem Cameronem Norriem. Jediné klopýtnutí zaznamenal v závěru zápasu, kdy za stavu 4-3 přišel o podání. Vzápětí se mu však povedl bleskový rebrejk a zanedlouho duel ukončil.



"Na začátku zápasu jsem hrál opravdu dobře. V prvním setu mi spousta věcí vycházela podle představ. Ve druhém setu už to tak skvělé nebylo a podobné věci si v semifinále nemohu dovolit. Ale nic speciálního teď pilovat nebudu, jen odehraju pár míčů, abych dostal údery do ruku. Hlavně půjdu odpočívat," řekl Nadal.



Pokud 34letý Španěl turnaj ATP 500 v Barceloně podvanácté v kariéře ovládne, povede se mu to poprvé po ztrátě minimálně dvou setů. Devětkrát Nadal turnaj vyhrál bez prohrané sady a na cestě za zbývajícími dvěma triumfy ztratil jen set.



Nadal, který letos laboroval s bolestmi zad, na teprve třetím letošním turnaji postoupil poprvé v sezoně do semifinále. O celkově 124. finále se utká s krajanem Pablem Carreñem, s nímž vyhrál všech sedm vzájemných zápasů.



29letý Carreño ve čtvrtfinále udolal 6-4 3-6 7-5 Argentince Diega Schwartzmana, i když v rozhodujícím setu prohrával 2-5 a celkem třikrát byl dva míčky od porážky, a v desátém letošním zápase na antuce si připsal devátou výhru.



"Je to vzrušující a výjimečné být v semifinále domácího turnaje. Rád bych poděkoval všem fanouškům, kteří mi fandili. Moc jsme si to užil a hlavně díky nim to otočil. Takový zápas mi dodá sebevědomí. Proti Rafovi to ale bude nejtěžší zápas, který mě na antuce může potkat," řekl Carreño.







Po triumfu na Masters v Monte Carlu pokračuje na vítězné vlně druhý nasazený Řek Stefanos Tsitsipas, jenž porazil 6-3 6-3 Félixe Augera-Aliassima.



"Hodně mi pomohlo, že jsem hned v prvním gamu na podání otočil stav z 0-40," komentoval Tsitsipas úvod zápasu, v němž prohrával 0-1 a 0-40. Všechny tři brejkboly zlikvidoval a další už soupeři nenabídl. "Ale nemyslím, že bych to pak měl pod kontrolou. Každopádně jsem hrál v klidu a to bylo hlavní."



Tsitsipas tak ani v osmém letošním zápase na antuce neztratil set. "Tohle určitě nebude trvat věčně. Ale kdy\ž se člověk cítí dobře, tak se mu hraje mnohem lépe. Je potřeba z toho vytěžit maximum, zůstat konzistentní. Jsem rád, že se mi daří a doufám, že vítězná série bude pokračovat."



Finalista z roku 2018 Tsitsipas bude o své třetí letošní a celkově 15. finále hrát proti Janniku Sinnerovi (h2h 1-1). 19letý Ital po odvráceném setbolu ve druhé sadě porazil 6-2 7-6 poraženého z Monte Carla Andreje Rubljova, připsal si svůj čtvrtý skalp hráče Top 10 a poprvé postoupil do semifinále turnaje ATP na antuce.



"Bylo to poprvé, co jsme proti sobě hráli. V poslední době jsme toho oba odehráli docela dost. On toho má za sebou asi víc, takže byl více unavený. Já se jen snažil hrát svůj tenis. Na konci to nebylo snadné, nedařilo se mi proměňovat brejkboly. Ale jsem rád, že jsem nakonec našel cestu k vítězství," komentoval Sinner, který bude proti Tsitsipasovi útočit na své už třetí letošní finále a celkově čtvrté finále.



"Na tyhle zápasy člověk trénuje. Ve čtvrtfinále a semifinále velkých turnajů chce člověk předvést to nejlepší, co umí. Pro mě je to zároveň získávání cenných zkušeností. Zatím mi to tu vychází a musím si z výher brát pozitivní zkušenosti," dodal Sinner.

• ATP 500 BARCELONA •

Španělsko, antuka, 1.702.800 dolarů

páteční výsledky (23. 04. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Nadal (1-Šp.) - Norrie (Brit.) 6-1 6-4 Tsitsipas (2-Řec.) - Auger-Aliassime (10-Kan.) 6-3 6-3 Sinner (11-It.) - Rubljov (3-Rus.) 6-2 7-6(6) Carreño (6-Šp.) - Schwartzman (4-Arg.) 6-4 3-6 7-5