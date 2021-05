Nadal v Madridu ovládl souboj generací s krajanem Alcarazem

Rafael Nadal do Madridu dorazil týden po celkově 12. triumfu v Barceloně a také na dalším domácím antukovém turnaji pokračuje na vítězné vlně. V souboji generací si 34letý Španěl poradil jednoznačně 6-1 6-2 s Carlosem Alcarazem.



Druhý hráč světa Nadal měl zápas s talentovaným krajanem zcela pod kontrolou. Zatímco on sám udělal jen 8 nevynucených chyb, o sedmnáct let mladší Alcaraz jich nastřádal 28.



"Odehrál jsem dobrý úvodní zápas na turnaji. Nikdy není snadné hrát proti soupeři, který už má jedno kolo za sebou, ale dnes jsem to zvládl velmi dobře," pochvaloval si Nadal.



"Carlos má před sebou slibnou budoucnost. Má několik skvělých úderů a když zapracuje na svých slabinách, může to dotáhnout hodně vysoko," myslí si Nadal.







Alcaraz v prvním kole přehrál Francouze Adriana Mannarina a v 17 letech se stal nejmladším vítězem zápasu v historii turnaje, čímž překonal právě Nadala. Na kurtu na něj ale nestačil.



"Ještě se mám co učit, dnes jsem dostal velkou lekci. Ale beru to pozitivně, jako velkou zkušenost. Doufám, že mě takových zápasů bude čekat čím dál víc. Musím však pokračovat v tvrdé práci," uvedl Alcaraz, jenž po zápase dostal od ředitele turnaje Feliciana Lópeze dort k dnešním 18. narozeninám.



Pětinásobný šampion Nadal se o postup do čtvrtfinále utká v prvním vzájemném duelu s Alexeiem Popyrinem. 22letý Australan dnes zaskočil italského teenagera Jannika Sinnera, kterého porazil 7-6 6-2.