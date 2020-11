Nadal v Paříži už podruhé otočil nepříznivý vývoj a blíží se k první trofeji z haly Bercy

Rafael Nadal v Paříži hraje druhý turnaj po sobě. Ale zatímco před necelými čtyřmi týdny na antukovém Roland Garros triumfoval už potřinácté, nyní na turnaji Masters 1000 hraje poprvé v sezoně v hale na tvrdém povrchu a v Bercy Areně útočí na trofej, kterou ve sbírce dosud nemá.



Na cestě k ní už překročil tři z pěti překážek, ovšem už dva ze tří soupeřů musel zdolávat po prohraném prvním setu. Po středeční obratu proti Felicianu Lópezovi dnes otočil nepříznivý vývoj i proti dalšímu krajanovi Pablu Carreñovi.



Nadal po ztracené úvodní sadě nevstoupil dobře ani do druhého setu, stav tři brejkboly v řadě za stavu 0-40 v úvodním gamu ale zlikvidoval a k dalším šancím už soupeře nepustil.



Sám se k brejkbolům Nadal dostal až po téměř hodině a půl hry za stavu 4-6 a 4-3, ale využil až celkově třetí příležitost v dvanáctém gamu, která byla zároveň setbolem. Ve třetím dějství už 20násobný grandslamový šampion dominoval a nakonec zvítězil 4-6 7-5 6-1.



"Ve třetím setu jsem začal lépe returnovat. Hrál jsem dobře, ale problém byl v tom, že jsem dlouho nebyl schopný returnovat jeho servis," komentoval rodák z Mallorky, který zvýšil vedení ve vzájemné bilanci na 7-0. S krajany vyhrál 22 zápas v řadě.



Pařížský Masters je akce, kterou Nadal především kvůli zraněním často vynechával. Letos si připisuje teprve osmý start, nejlepšího výsledku dosáhl hned při svém debutu v roce 2007, kdy prohrál finále s Davidem Nalbandianem. Poslední dvě účasti pro něj skončily odstoupením v průběhu turnaje (v roce 2017 nenastoupil do čtvrtfinále, loni k boji o finále). V roce 2008 vzdal v průběhu čtvrtfinále.



O zopakování třináct let starého finále, v němž by bojoval o rekordní 36. titul z turnajů Masters, se čtyřiatřicetiletý Nadal utká s Němcem Alexanderem Zverevem, nebo Švýcarem Stanem Wawrinkou.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 4.289.970 eur

páteční výsledky (06. 11. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Nadal (1-Šp.) - Carreño (9-Šp.) 4-6 7-5 6-1 Medveděv (3-Rus.) - Schwartzman (6-Arg.) 6-3 6-1 21:15 | Zverev (4-Něm.) - Wawrinka (12-Švýc.) Raonic (10-Kan.) - Humbert (Fr.) 6-3 3-6 7-6(7)