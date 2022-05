Nadal v Římě začal suverénním vítězstvím nad Isnerem

Rafael Nadal se na začátku sezony vracel po zranění, zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl generálku v Melbourne, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamový vavřín, přemožitele nenašel ani v Acapulku a jeho vítěznou sérii zastavil až ve finále v Indian Wells Taylor Fritz.

Antukový král v Kalifornii dohrával se zraněným žebrem a teprve v Madridu vstoupil do své nejoblíbenější části sezony, ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem.

Také v Římě je nejúspěšnějším hráčem v historii turnaje, ve Foro Italicu triumfoval celkem desetkrát, naposledy loni. Do letošního ročníku vstoupil jasnou výhrou 6-3 6-1 nad Johnem Isnerem. Brejkbolům sice čelil jako první, nicméně obě hrozby zlikvidoval, pak už měl jasně navrch a soupeři povolil jediný game. S americkým obrem zvládl i osmý turnajový souboj.

Potvrdil tak pravidlo, že na antuce nikdy neprohrál dva zápasy za sebou. Už po čtyřiačtyřicáté v kariéře se mu povedlo po ztraceném duelu na nejoblíbenějším povrchu následující utkání vyhrát. "Začátek zápasu jsem neměl moc dobrý a on měl dokonce šance na returnu. V té době jsem byl v jeho rukou. Naštěstí se mu nepovedlo pár úderů, dokázal jsem ho brejknout a tím se zápas zlomil," řekl Nadal.

O 17. čtvrtfinále při svém 18. startu v tomto dějišti se utká s Denisem Shapovalovem. S kanadským mladíkem vyhrál poslední čtyři duely, letos ho zdolal ve čtvrtfinále Australian Open a ve vzájemné bilanci vede 4-1. Světovou šestnácku potkal v osmifinále římského podniku také loni a musel likvidovat dva mečboly. "Loni to byl vtip, ten zápas, co jsem proti němu zachránil. Vím, jak je nebezpečný. Musím hrát dobře, lépe než dneska," uvedl Nadal.

Beginning his 800th week in the top 5 with a win @RafaelNadal sees off Isner 6-3 6-1 to advance into the last 16 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/ZbxqVIk6Dc