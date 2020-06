Nadal vydělal miliardy. Proč od něj jeho strýček a dlouholetý trenér Toni nechtěl jediné euro?

Jen tenisem si Rafael Nadal přišel skoro na 121 milionů dolarů, tedy více než tři miliardy korun. A to nepočítáme, co si jeden z nejúspěšnějších hráčů tenisové historie vydělal mimo kurty například ze sponzorských smluv. K většině jeho úspěchů mu pomohl strýček Toni Nadal, který svého synovce vedl od čtyř let až do konce sezony 2017. Proč od svého synovce nechtěl jediné euro z vydělaných peněz?

"Nikdy mi nezaplatil jediné euro," svěřil se Toni v rozhovoru pro švýcarský deník Blick. "Pokud bych byl závislý na jeho výplatě, pak bych musel akceptovat i věci, které se mi nelíbily. Tím, že jsem finanční odměnu odmítl, jsem si koupil svobodu slova a nezávislost. Rafaelův táta a já jsme zdědili rodinný byznys a shodli jsme se na tom, že se o něj bude starat on a já se budu starat o kariéru jeho syna," vysvětloval fungování rodiny.

Vzhledem k tomu, že si od svého svěřence nebral žádné peníze, mohl být o to tvrdším trenérem. "Někdy jsem mu pořádně zkomplikoval život. Některé tréninky byly daleko delší než obvykle, nutil jsem Rafu hrát s mizernými míči na hodně mizerných kurtech. Byl nejlepším žákem, jakého si jen umím představit. Jeho ochota se učit byla obrovská a vždycky pochopil, že kruté podmínky mu pomůžou být jedním z nejlepších."

Se svým synovcem ale nepracoval jen na hře samotné, soustředili se i na Nadalův charakter. "A ten má báječný. Protože jsme vždy pracovali na tom, aby byl tak skvělým člověkem. Špatné chování akorát vede k problémům, a to jak na kurtech, tak mimo ně. Nikdy bych mu netoleroval, kdyby hodil raketou. Rafael moc dobře ví, že je excelentním tenistou, ale zároveň si uvědomuje, že se kvůli tomu nemusí cítit výjimečně. Proto mu nikdy sláva nestoupla do hlavy. Rafa byl vždycky chytrý, věděl, že ho dospělí, kteří mají více zkušeností, mohou svými radami v ten správný moment posunout dál."

Toni Nadal über Neffe Rafa: «Mit netten Worten erreicht man nichts» https://t.co/SCRc0G811x — BLICK Sport (Stay at ) (@BLICK_Sport) June 6, 2020

Devatenáctinásobný grandslamový šampion je pravák, tenis ale hraje jako leváci, kteří mají výhodu, protože je jich méně a jejich soupeři nejsou na odlišné rotace tolik zvyklí. Strýček Toni i v rozhovoru pro švýcarský deník vyvrátil, že by s tím měl cokoli společného. Bylo to čistě rozhodnutí jeho synovce.

"Pořád se o tom mluví. Bylo by hezké, kdybych takovou moc opravdu měl. Pravda ale je, že Rafael hrál zhruba do deseti let forhend i bekhend obouruč. Když začal hrát forhend jen jednou rukou, vybral si levou a už u toho zůstal. Je to neskutečný, přitom je stoprocentní pravák."

A co si Toni, který svého synovce vedl od čtyř let až do konce sezony 2017, myslí o neustálé debatě na téma "GOAT", v níž se diskutuje o tom, kdo z Big Three je nejlepším hráčem všech dob? Nejvíce grandslamových trofejí, což se zdá být největším měřítkem, má Roger Federer (20), následuje Nadal s 19 trofejemi a oběma na záda zdatně dýchá aktuální světová jednička Novak Djokovič (17).

"Může to dopadnout jakkoli. Všichni tři stále dominují, i když je zde skvělá generace mladých hráčů. Jenže těm schází to, co dnes chybí celé společnosti - ochota podřídit svému cíli úplně všechno. Netýká se to možná jen Daniila Medveděva nebo Dominica Thiema (finalisté dvou posledních grandslamů). Nadal, Federer a Djokovič umí vyhrát, i když se jim ten den zrovna nedaří, kdežto ti mladí nedokážou nepříznivý vývoj otočit."