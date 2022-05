Nadal vyhrál bitvu s Augerem-Aliassimem a už podesáté na Roland Garros narazí na Djokoviče

Rafael Nadal před French Open vyhrál na antuce jen tři z pěti zápasů, naposledy v Římě ho navíc výrazně limitovaly bolesti nohy. V Paříži ale ožil a získal skalpy již čtyř soupeřů. Po třech třísetových výhrách si dnes po téměř čtyřech a půl hodinách boje poradil 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3 s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.



"Byl to pro mě těžký soupeř, každým rokem se zlepšuje a dnes to znovu předvedl. Mě se v prvním setu nedařilo dostat se ke své hře. Ale od druhého setu už to bylo mnohem lepší, hlavně ve třetím setu jsem hrál velmi dobře. Na konci jsem si říkal, že ho musím něčím překvapit, proto jsem se snažil chodit častěji k síti. Je to pro mě důležité vítězství," komentoval Nadal.



13násobný šampion Nadal vylepšil svou bilanci na pařížském grandslamu na 109 vítězství a tři porážky. Na Roland Garros startuje poosmnácté a pošestnácté je ve čtvrtfinále.







V nich má bilanci 14-1, jedinou porážku v něm utrpěl v roce 2005 s Novakem Djokovičem (h2h 28-30). A právě na o rok mladšího Srba narazí ve čtvrtfinále i letos. Na French Open se střenou podesáté, dosud sedmkrát zvítězil Španěl.



Šampion z let 2016 a 2021 Djokovič dnes smetl 6-1 6-3 6-3 Argentince Diega Schwartzmana, s nímž vyhrál i sedmý vzájemný duel, a bilanci v osmifinále French Open vyšperkoval na 16-0.



Djokovič první set jednoznačně ovládl, ve druhém se ale Schwartzman ujal vedení 3-0. Vítěz dvaceti grandslamů však ziskem šesti her za sebou otočil a třetí set rozhodl brejkem na 4-2.



"Je to super kluk na kurtu i mimo něj, navíc je to antukový specialista, takže to nebyl vůbec snadný zápas," řekl Djokovič po výhře nad semifinalistou Roland Garros z roku 2020. "Naštěstí jsem si vždycky ve správnou chvíli pomohl podáním," přidal pětatřicetiletý rodák z Bělehradu.







Ve čtvrtfinále je také Alexander Zverev z Německa. Olympijský šampion s obtížemi porazil 7-6 7-5 6-3 Bernabeho Zapatu ze Španělska.



"Přiváděl mě k šílenství. Hráli jsme tři sety, ale trvalo to tři hodiny," řekl třetí hráč světa. "Je to jeden z nejrychlejších hráčů na okruhu a podal životní výkon. Navíc ho podporovali diváci a bylo vidět, že nevypustil jediný míček," uvedl Zverev na adresu 131. hráče světa.



Příštím Zverevovým soupeřem bude devatenáctiletý Španěl Carlos Alcaraz (h2h 2-1), s nímž prohrál před třemi týdny ve finále Masters 1000 v Madridu. Šestý hráč žebříčku Alcaraz ve večerním osmifinále přehrál 6-1 6-4 6-4 Karena Chačanova a připsal si 14. výhru v řadě.



Španělský teenager si postupem do čtvrtfinále vyrovnal dosavadní maximum na turnajích velké čtyřky. Ve čtvrtfinále se vítěz čtyř letošních turnajů včetně Masters v Miami a Madridu poprvé představil loni na US Open.

• FRENCH OPEN 2022 •

Paříž (Francie), antuka, 43.600.000 eur

nedělní výsledky (29. 05. 2022) • Dvouhra mužů - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (15-Arg.) 6-1 6-3 6-3 Zverev (3-Něm.) - Zapata (Šp.) 7-6(11) 7-5 6-3 Nadal (5-Šp.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3 Alcaraz (6-Šp.) - Chačanov (21) 6-1 6-4 6-4 • Dvouhra žen - osmifinále • Fernandezová (17-Kan.) - Anisimovová (27-USA) 6-3 4-6 6-3 Gauffová (18-USA) - Mertensová (31-Belg.) 6-4 6-0 Stephensová (USA) - Teichmannová (23-Švýc.) 6-2 6-0

Trevisanová (It.) - Sasnovičová (Běl.) 7-6(10) 7-5 • Smíšená čtyřhra - 2. kolo • Escobar/Hradecká (Ekv./ČR) - Bopanna/Klepačová (5-Ind./Slovin.) 7-6(2) 6-4 • Dvouhra juniorů - 1. kolo • Menšík (3-ČR) - Williams (USA) 6-3 3-6 7-5 Nicod (16-ČR) - La Serna (Arg.) 6-3 4-6 6-4 Bartoň (ČR) - Godsick (USA) 6-2 6-4 Demin (-) - Petr (ČR) 7-5 5-7 6-3 • Dvouhra juniorek - 1. kolo • Havlíčková (9-ČR) - Pawlaková (Fr.) 6-4 7-5 Bejlek (10-ČR) - Lakiová (Řec.) 7-5 6-3 Bartůňková (13-ČR) - Macaveiová (USA) 3-6 7-6(1) 7-6(8) Šalková (ČR) - Costoulasová (2-Belg.) 6-7(5) 6-1 6-3 Jiménezová (3-And.) - Valentová (ČR) 6-7(4) 6-2 6-0 Hovdeová (6-USA) - Tomajková (ČR) 6-3 6-2 Limová (Fr.) - Štruplová (ČR) 3-6 6-4 6-4 Moyanová (Arg.) - Klimovičová (ČR) 7-5 3-6 6-2