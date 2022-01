Nadal zahájil sezonu v Melbourne vítězstvím nad Berankisem

Rafael Nadal, který poprvé od sezony 2016 nezískal alespoň jeden grandslamový titul, v předchozí sezoně absolvoval pouhých sedm turnajů a loňský tenisový rok uzavřel už na začátku srpna po porážce s Lloydem Harrisem ve Washingtonu.

Na kurtech se znovu objevil až těsně před Vánoci na exhibiční akci v Abú Zabí, kde nestačil na Andyho Murrayho ani Denise Shapovalova a nakazil se covidem-19. Pětatřicetiletý Španěl se poté rozhodl vynechat právě probíhající ATP Cup a na úvodní grandslam sezony Australian Open se raději připravuje na menším podniku ATP 250 přímo v Melbourne Parku.

Ve svém prvním letošním zápase si v Rod Laver Areně poradil 6-2 7-5 s kvalifikantem Ričardasem Berankisem. Do stavu 6-2 5-2 měl až na jedno zaváhání na servisu jasně navrch, ale postup si zkomplikoval, když dovolil soupeři srovnat. V dalších dvou gamech ovšem ztratil pouhé dva fiftýny a po hodině a půl mohl slavit.

Ve čtvrtfinále nasazenou jedničku vyzve domácí Alexej Popyrin, či 27 zápasů neporažený Tallon Griekspoor.

Rafa returns @RafaelNadal opens his 2022 campaign with a victory, 6-2 7-5 over Ricardas Berankis at #MelbourneTennis pic.twitter.com/GJx6rNlGd6