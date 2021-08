Naočkovaná Halepová znovu na marodce. Letos už počtvrté

Simona Halepová se letos představila na devíti turnajích a tři z nich kvůli zranění nedohrála. V březnu z Miami odstoupila kvůli zranění ramena, v květnu v Římě vzdala kvůli natrženému lýtkovému svalu na levé noze a včera v Cincinnati nenastoupila k utkání 2. kola kvůli drobné trhlině v přitahovači pravé nohy.



Halepová, který navíc na začátku sezony přišla o turnaje v Dauhá a Dubaji kvůli bolestem zad, se zranila v úterním třísetovém utkání prvního kola s Polkou Magdou Linetteovou.



"Ucítila jsem v pravém přitahovači ostrou bolest, zavolala jsem si fyzio a s pevným tejpem jsem dokázala pokračovat a vyhrát," uvedla. Do dalšího zápasu už ji ale zranění nepustilo.



"Vyšetření bohužel odhalilo, že mám v pravém přitahovači malou trhlinu, takže by bylo příliš riskantní hrát," doplnila Halepová, jež se teprve minulý týden vrátila po tříměsíční pauze.

Unfortunately, a scan this morning showed that I have a small tear in my right adductor and therefore it would be too risky for me to play tonight. I will rest up and do everything I can to be ready for the @usopen



To the fans in Cincy, it was beautiful to see you again ❤️ pic.twitter.com/MaLAl4PQPe