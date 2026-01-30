Naprostá senzace! Djokovič skolil po neskutečné bitvě Sinnera a je ve finále
Djokovič – Sinner 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4
Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0. Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.
Se stejnou situací se o chvíli později poprvé musel vypořádat i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.
Do druhého setu ale vstoupil daleko sebevědoměji Djokovič. Podstatně zpřesnil hru a ve čtvrtém gamu poprvé v zápase prolomil Sinnerův servis. Vzápětí se dostal do velkých problémů i on, když prohrával už 0:40, brejk ale nakonec potvrdit dokázal a šel do vedení 4:1.
Bělehradský rodák se musel ve zbytku setu vypořádat ještě s jednou hrozbou ztráty podání, situaci však ustál s přehledem a druhé dějství dovedl k vítěznému konci 6:3.
V počátku druhého setu oba tenisté nabídli fanouškům dlouhé výměny. Srbský tenista dokázal s o čtrnáct let mladším soupeřem držet krok a v páté hře si také vypracoval brejkovou možnost. Tu však Sinner po parádní výměně dokázal odvrátit a šel do vedení 3:2.
Náročné a dlouhé výměny se na Djokovičovi postupně začaly podepisovat. Kritická situace na bývalou světovou jedničku dolehla v desáté hře, když Srb poprvé v sadě přišel o podání, a tím i o třetí set v poměru 4:6.
Do čtvrté sady však vstoupila tenisová legenda s novou energií a hned první game na příjmu šel na její stranu. Brejk Djokovič následně bez problémů potvrdil a vedl už 2:0. Srb se mohl v dalším průběhu opřít o výborný servis, kterým si získával převahu ve výměnách a bez problémů udržoval náskok z úvodu setu.
Djokovič už výborně rozjetý set nepustil. Za stavu 5:4 nejdříve první dva setboly i díky výborné hře Sinnera neproměnil, třetí ale už ano a srovnal na 2:2 na sety.
S velmi složitou situací se Djokovič musel vypořádat hned v úvodu rozhodující sady. Ve druhém gamu prohrával při svém podání už 15:40, čtyřmi body v řadě se ale dokázal z kritického stavu dostat a srovnal na 1:1. Do ještě složitější situace se dostal hned vzápětí, kdy odvracel dokonce tři brejkboly, i tentokrát si ale dokázal srbský tenista poradit a vyrovnal skóre na 2:2.
Sinner za neproměněných pět brejkbolových možností zaplatil v sedmé hře, kdy to byl právě on, kdo jako první v páté sadě přišel o servis a prohrával 3:4. Ital vzápětí mohl srovnat, když na příjmu vedl už 40:0, znovu ale neuspěl. Djokovič už si obrovskou šanci ujít nenechal, proměnil třetí mečbol a po více než čtyřech hodinách boje se mohl radovat ze senzačního postupu do finále.
Komentáře
Djokovič se na zápas dokázal skvěle připravit (jaký rozdíl proti všem těm Sheltonum apod.) a dokázal zdánlivě nemožné.
Alcaraz, není-li vážněji zraněn, se na neděli dobře připraví, má to krásně nachystané na přepsání historie.
a všetci posmievacikovia vylizte si prdel..
Sinner vostuda.
Carlitos asi nebude mít kurz 1,01
Je to frajer, nechápu. Ale Janek teda vyměknul ve výměnách, servis mu Joker returnuje, to chápu...
Ovšem případná regenerace na finále, no nevím...
zkus tennisonline. me
Už na to skoro nemám nervy. Asi se přestanu dívat. Třeba to Jankovi pomůže.
Pokud se Ti to hned nespustí, tak znova naťukat - kanál č. 1 a zkusit oba streamy 1 + 2
Každopádně jsem rád za průběh, budu rád i za pětiseťák