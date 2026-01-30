Naprostá senzace! Djokovič skolil po neskutečné bitvě Sinnera a je ve finále

DNES, 11:15
Aktuality 176
AUSTRALIAN OPEN - Obrovské překvapení na Australian Open. Novak Djokovič (38) si v semifinále poradil s obhájcem titulu Jannikem Sinnerem (24) po setech 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 a dál tak může snít o rekordním 25. grandslamovém titulu. O něj se utká v nedělním finále s Carlosem Alcarazem (22), který si rovněž v pěti setech poradil s Alexanderem Zverevem (28).
Profily hráčů
Djokovič Novak
Sinner Jannik
Novak Djokovič si v Melbourne zahraje o jedenáctý titul (@ IZHAR KHAN / AFP / AFP / Profimedia)

Djokovič – Sinner 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4

Djokovič nevstoupil do zápasu se Sinnerem vůbec dobře. Hned při svém úvodním gamu na podání se trápil především na forhendu a o game přišel. Ital následně brejk potvrdil a šel do vedení 3:0. Do dalších velkých problémů se srbský šampion dostal i ve čtvrté hře, kdy čelil další hrozbě ztráty podání. Nejhoršímu však zabránil a získal svůj první game v utkání.

Se stejnou situací se o chvíli později poprvé musel vypořádat i Sinner, také on si ale s brejkovou možností soupeře poradil a držel vedení. V dalším průběhu úvodního setu už italský favorit žádné problémy nepřipustil a první sadu získal za 39 minut hry s přehledem 6:3.

Do druhého setu ale vstoupil daleko sebevědoměji Djokovič. Podstatně zpřesnil hru a ve čtvrtém gamu poprvé v zápase prolomil Sinnerův servis. Vzápětí se dostal do velkých problémů i on, když prohrával už 0:40, brejk ale nakonec potvrdit dokázal a šel do vedení 4:1.

Bělehradský rodák se musel ve zbytku setu vypořádat ještě s jednou hrozbou ztráty podání, situaci však ustál s přehledem a druhé dějství dovedl k vítěznému konci 6:3.

V počátku druhého setu oba tenisté nabídli fanouškům dlouhé výměny. Srbský tenista dokázal s o čtrnáct let mladším soupeřem držet krok a v páté hře si také vypracoval brejkovou možnost. Tu však Sinner po parádní výměně dokázal odvrátit a šel do vedení 3:2.

Náročné a dlouhé výměny se na Djokovičovi postupně začaly podepisovat. Kritická situace na bývalou světovou jedničku dolehla v desáté hře, když Srb poprvé v sadě přišel o podání, a tím i o třetí set v poměru 4:6.

Do čtvrté sady však vstoupila tenisová legenda s novou energií a hned první game na příjmu šel na její stranu. Brejk Djokovič následně bez problémů potvrdil a vedl už 2:0. Srb se mohl v dalším průběhu opřít o výborný servis, kterým si získával převahu ve výměnách a bez problémů udržoval náskok z úvodu setu.

Djokovič už výborně rozjetý set nepustil. Za stavu 5:4 nejdříve první dva setboly i díky výborné hře Sinnera neproměnil, třetí ale už ano a srovnal na 2:2 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

S velmi složitou situací se Djokovič musel vypořádat hned v úvodu rozhodující sady. Ve druhém gamu prohrával při svém podání už 15:40, čtyřmi body v řadě se ale dokázal z kritického stavu dostat a srovnal na 1:1. Do ještě složitější situace se dostal hned vzápětí, kdy odvracel dokonce tři brejkboly, i tentokrát si ale dokázal srbský tenista poradit a vyrovnal skóre na 2:2.

Sinner za neproměněných pět brejkbolových možností zaplatil v sedmé hře, kdy to byl právě on, kdo jako první v páté sadě přišel o servis a prohrával 3:4. Ital vzápětí mohl srovnat, když na příjmu vedl už 40:0, znovu ale neuspěl. Djokovič už si obrovskou šanci ujít nenechal, proměnil třetí mečbol a po více než čtyřech hodinách boje se mohl radovat ze senzačního postupu do finále.

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

177
Přidat komentář
Georgino
30.01.2026 16:03
Neuvěřitelné, smekám.
Reagovat
dappe
30.01.2026 16:01
Sinner byl celý turnaj na své poměry slabý, bez důrazu, přesto jsme asi většina věřili, že finále udělá.

Djokovič se na zápas dokázal skvěle připravit (jaký rozdíl proti všem těm Sheltonum apod.) a dokázal zdánlivě nemožné.

Alcaraz, není-li vážněji zraněn, se na neděli dobře připraví, má to krásně nachystané na přepsání historie.
Reagovat
Walda58
30.01.2026 15:59
smile + smile + smile srdce, potl. smile 4lístek
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 16:01
smile NOLE smile
Reagovat
mahycek
30.01.2026 15:57
Od pondělí ale měl volno, hrál jen 3 zépasy do dneška. Sinner 5.
Reagovat
Walda58
30.01.2026 15:59
Reagovat
farr
30.01.2026 15:53
9 mega naložili chytráci na Sinnera v kurzu 1.09. Jako dobře jim tak Tipsport easy zarobený money . Ale jako co ti ma za value sázet proti Djokovičovi takhle stupidne nízký kurz? aneb NIKDY NEODEPISUJ NOVAKA DJOKOVIČE
Reagovat
Martinice
30.01.2026 15:53
Když Novak vyhraje...snad už nebude nikdo pochybovat o tom, kdo je nejlepší v historii...moc mu to přeju!!!
Reagovat
jackiec
30.01.2026 15:54
Nejlepší je už dávno dle všech statistik.
Reagovat
ipko
30.01.2026 15:49
teraz už len chýba, aby Alcaraz nenastúpil na finále a bude hotovo
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 15:58
Takto získaný titul by Noleho netěšil. Nikoho by netěšil.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 16:02
Přesně, bude to opět bitva a věřím, že pro starého pána vítězná. Největší překážku má za sebou. Včera jsem říkala synovi, ať na něj vsadí, škoda že neposlechl. Prý jsem se zbláznila .
Reagovat
Sinuhet1
30.01.2026 16:01
Reagovat
Patt
30.01.2026 15:47
Ještě že vyhrál Alcaraz, jinak by to měl Djokovič jasný. Finále bude velmi emotivní. Djokovič odvrátil 16 BB z 18. To se doufám ve finále nestane.
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:51
Djokovic výborne podáva a vie tie dôležité momenty. Myslím, že v 4 setoch zvíťazí. V Melbourne vo finále neprehráva.
Reagovat
farr
30.01.2026 15:56
Doufejme že bude úplně na šrot a Novakovi to trochu ulehčí. 3 WO k titulu by už asi Novak chtěl moc. Ale Alkáče bude hrát první finále a tlak na něj bude enormní Novak už má vlastně vyhráno. Nemesis ještě aspon jednou padla.
Reagovat
farr
30.01.2026 15:47
Chtěl jsem skoro ráno kdy to vypadalo na skreč Carlita napsat, že se tohle AO zapíše do dějin jako jedno z nejnudnějších a nejdivnějších, ale tenhle pátek to celé překopal a opravdu tyhle dva zápasy ukázali jak je důležité hrát na 5 setů.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:47
ve statistikách Joker vyhrál jen na využívání bb, jinak Janek o par ík lepší, ale na to se historie moc ptát nebude...
Reagovat
farr
30.01.2026 15:49
No vidíš a právě že vyhrál tu nejdůležitější statistiku v tenisu.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.01.2026 15:53
Skóre!
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:45
Deda vyhra aj finále, na Alcaraza vie zahrat a navyše CA bude vyflusnutý.
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:49
Alkáč byl na kurtu o dost hodin více
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:50
Alkáč byl na kurtu o dost hodin více
Reagovat
George_Renel
30.01.2026 15:45
Dvojnásobná škoda, že nepostoupil i Zverev. Mohlo být megapřekvapení.
Reagovat
HankMoody
30.01.2026 15:41
Nejaky kecy, ze Sinner nehral dobre, jsou nepodstatny. Novak vydrzel pet setu v neskutecny intenzite v 38 letech. Ten chlap je proste neskutecnej, at uz mu fandite nebo ne.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:48
smile
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:52
Reagovat
frenkie57
30.01.2026 16:00
Reagovat
Nenela
30.01.2026 15:41
Tohle finale jsem si prala, ale vubec jsem tomu neverila. Ted si jeste preju zlatou tresnicku na dortu v podobe Djokova vitezstvi
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:46
Přiznám se, že jsem taky nevěřil, že vydrží hrát na podobné úrovni. Klobouk dolů co dnes Nole předvedl - po zásluze postupuje
Reagovat
ipko
30.01.2026 15:40
ach jaj Musetti, vidíš čo si spôsobil?
Reagovat
farr
30.01.2026 15:44
Teď už to musí Novak vyhrát. A ty dva defakto walkovery, které mu nahrály pokad získá titul přes Sincaraze tak to bude víc než zasloužené. Novak si jen může postěžovat, že je Zverev takový kopyto a nebyl schopnej porazit ani Alkáče co skákal po jedný noze. (Jelikož Zverev ve finále to by byl třetí walkover)
Reagovat
QacO
30.01.2026 15:39
Takto hraje KRÁL.....!!!!!
a všetci posmievacikovia vylizte si prdel..
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:44
Přesně tak. Dnes hrál Nole neskutečně - hlavně na servisu, odvrátil mraky brejků, více riskoval.....
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:53
smilesmilesmilesmile
Reagovat
rili
30.01.2026 15:49
Reagovat
Random33
30.01.2026 15:37
Djokovic jednoznacne nejlepsi tenista historie. A potvrzuje to kazdou sezonu. I ve 38 letech. Kde bude soucasna generace v tomto veku? Leda na vozicku.
Reagovat
Meceon
30.01.2026 15:37
To není možný...Snad ještě nějaké síly na finále budou...KRÁL
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:42
No uvidíme co finále - může to být zase 5. setů
Reagovat
Meceon
30.01.2026 15:45
Pokud ano,bude ho muset trenér odnést do šaten na zádech
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:36
Takže se v šatně nakonec domluvili...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:40
v 5ti
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:43
Aby to nebylo blbý, bylo mi to jasný hned jak si Novak převlík tričko před posledním gamem.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:36
Zverev by si to měl pouštět na videu, jak se drží zápas hlavou! Ten gem na srovnání z 0-40 podržel Djokovič náramně.
Reagovat
Pe3k
30.01.2026 15:36
Gratulace Djokovicovi a jeho fans.
Reagovat
Dovodo6
30.01.2026 15:35
Tak tohle byl jeden z největších tenisových výkonů všech dob
Reagovat
honza.khp
30.01.2026 15:35
dvě semifinále a skoro 10 hodin, to je masakr ... a vyhraje kdo přežije
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:37
oba zápasy super smile
Reagovat
honza.khp
30.01.2026 15:40
to jo, od Carlita jsem odešel ve chvíli kdy už jsem to bral jako jasňačku pro Sašu, teď už jsem to teda radši dokoukal
Reagovat
aligo
30.01.2026 15:35
Sinner opravdu ostuda
Reagovat
RFanousek
30.01.2026 15:35
Jsem naprosto znechucený tímto výsledkem. Sinner milion breakbollů a nedal nic, ten měl jeden a ten stačil. Hnus.
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:34
Gratulujem Djokimu, tipujem, že na tlačovke povie, že to bol najlepsi zápas aký kedy hral ale iba na chvilu pokým nevyhrá titul v nedeľu.

Sinner vostuda.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:33
Dal to ,dál to. Miluju tě. Konečně jsi toho neduživca znovu zařízl
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:35
Kdo na tebe vsadil, tak se napakoval
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:37
smilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:38
smile NOLE smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:33
neskutečnej Joker!
Carlitos asi nebude mít kurz 1,01
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:33
smile NOLE smile PARÁDA smile smile
Reagovat
morso
30.01.2026 15:34
Neskutočná!
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:32
Carevič vyučil
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:37
Reagovat
Serpens
30.01.2026 15:30
Hmmm, tak to byl slušně pohnojený mečbol, pane Novák
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:31
tvl, co víc chtěl?
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:26
Novak nový triko, aby moh říct, že vyhrál v suchým.
Reagovat
kolapse
30.01.2026 15:26
5-4 pojd prosím bože dopřej mu to
Reagovat
vojta912
30.01.2026 15:25
Dělej ty antivaxere, doraz toho podvodníka!
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:24
důchodce bez zápasu se tam dostavil od televize a vymete s ním podlahu (v 5 setech)
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:25
Tak to má bejt, i když Djoka ze srdce nesnáším, tak dnes mu to přeju, přišel připravenej a zaslouží si to. Jen doufám, že DJoko bude ready na finále a bude to dobrý finále.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:33
Reagovat
Patt
30.01.2026 15:23
Sinner v 5 setu už neproměnil 9 bb. Neskutečný.
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:24
šílená statistika
Reagovat
Patt
30.01.2026 15:26
Djokovič si kromě jednoho podání Sinnera, který vyhrál, tak v ostatních gamech si udělal jediný míč. Sport není spravedlivý.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:34
jak se mu to povedlo? neviděl jsem...
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:22
Bože, ten Sinner je marnej, ale úplně zkaděnej, úplně. Dnes to prostě nevyjde.
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:19
Sinner neschopný na BB
Reagovat
Alien
30.01.2026 15:16
Nováku, do toho! Noule, do toho!
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:23
5:3 smile je to blízko smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:26
Teď to musí uhrát. nejlépe odservírovat.
Reagovat
aligo
30.01.2026 15:16
Kdo by podle vás byl pro Alkáče lehčí soupeř a proč?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:13
musel jsem pracovat a teď jen koukám, že to Joker dotáhl na 2:2 a teď má dokonce break
Je to frajer, nechápu. Ale Janek teda vyměknul ve výměnách, servis mu Joker returnuje, to chápu...
Ovšem případná regenerace na finále, no nevím...
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:15
Z kurtu rovnou do mrazáku a vyndat v neděli ráno.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 15:20
podle mě se už odpoutal od těla a hraje hlava.
Reagovat
aligo
30.01.2026 15:13
Božínku
Reagovat
Mayo
30.01.2026 15:12
Typicky GOAT, súper veľa BB nevyužitých a on prvá príležitosť a je to tam.
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:12
To je vůl
Reagovat
Mantra
30.01.2026 15:12
dědek na lovu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:14
Reagovat
StestiJeKrasnaVec11
30.01.2026 15:10
Ani nedutám... šílený spektákl... WOW
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 15:13
Reagovat
kolapse
30.01.2026 15:05
3-3 masakr, nervy mi tečou jak vodopády
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 15:02
Kousnul se mi stream. To je znamení, ale nevím čeho...
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:09
Punku
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:15
možná bude rebreak.
zkus tennisonline. me
Reagovat
vojta912
30.01.2026 14:47
Hezky pěkně ať se podvodníci unaví. Pravda a láska ve finále musí vyhrát
Reagovat
JLi
30.01.2026 14:49
Můžeš to nějak slušně vysvětlit jak a co má vyhrát?
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 15:10
Co to tu meleš za blbosti??
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:36
Janku, začni trhat nebo to špatně dopadne!
Reagovat
annah
30.01.2026 14:36
Klobouk dolů před starým pánem. Hraje jak zamlada. Dva dva na sety.
Už na to skoro nemám nervy. Asi se přestanu dívat. Třeba to Jankovi pomůže.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:17
mně už je jedno, kdo vyhraje
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 14:35
Djokovič už vyhrál, bez ohledu na to, jak zápas dopadne. Je neuvěřitelné, co předvádí.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:17
Reagovat
Walda58
30.01.2026 15:58
smile + smile + smile srdce, potl. smile 4lístek
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 14:34
Jako nic na tom, že Djoko má excelentní servis dneska a hraje dobře, ale Sinner je fakt tužka, nehraje dobře a Djokovic toho umí hezky využít. Jestli vyhraje Djokovic, tak zaslouženě.
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 14:37
U Djokoviče jde krásně vidět, že síla není všechno. On tak brutálně umisťuje každý úder, že i kdyby to letělo 20 km/h, tak s tím má Sinner problém. Krátké míče, dlouhé míče, více spinu, méně spinu, cross, čára. Ital nemá z čeho útočit, jenom se drží ve výměně, nic nediktuje jak je zvyklý
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:39
smile
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:38
Nejvíc se směje Carlitos. Nole bude unavený a Tyrolák vypadá hratelně.
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 14:41
Carlita tam naložím hned jak vyletí kurzy. Snad tam dají něco přes 2,1 alespoň.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:55
Reagovat
Mayo
30.01.2026 14:43
Carlito bude polomrtvy, nevieš o svete.
Reagovat
farr
30.01.2026 15:02
Je mu 22 let. Se zotaví. Chce to hodně ledové vany.
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 14:28
Jannik čekal unaveného dědečka a místo toho tam stojí obrozený serve bot co běhá s puchýřema jako srnka :D
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 14:24
Djokovič dneska excelentně servíruje.
Reagovat
panzer.dragon
30.01.2026 14:16
odkaz na stream?
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:18
https://tennistream.online/

Pokud se Ti to hned nespustí, tak znova naťukat - kanál č. 1 a zkusit oba streamy 1 + 2
Reagovat
panzer.dragon
30.01.2026 14:20
díky, jede
Reagovat
QacO
30.01.2026 14:09
Djoko poooooóód !!!!!!!!!
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:34
6:4 smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:49
Jupiii, je fakt borec. Musí, musí o adonaj
Reagovat
pantera1
30.01.2026 13:56
Nole zaber koukám jen po očku na skóre, aspoň trochu šetřím nervy. Ve finále unavenej Vámosák. To tě musí popohnat.
Reagovat
JLi
30.01.2026 13:57
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:58
Vše směřuje do 5. setu, ale raději nic nezakřiknout smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:13
Jj, pořád si říkám, když to nevidím,tak by to mohlo vyjít, jako už mnohokrát. Nole a Rybka
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 14:23
5:3 smile 5. set je blízko smile
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:31
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:26
Co oči nevidí, to srdce nebolí.
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:28
Jsem jak na jehlách
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:35
V minisukni?
Reagovat
pantera1
30.01.2026 14:48
V uniformě .
Reagovat
PTP
30.01.2026 14:51
Cosplay?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 15:20
Reagovat
JLi
30.01.2026 14:50
S rákoskou v kabinetu.
Reagovat
peek
30.01.2026 13:53
Janek chce taky pětiseťák, aby to ve finále bylo fér
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:55
titulky tu zaostávají za dějem Joker opět pookřál a Janek polevil... Povolit, přitáhnout, povolit...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:42
je zpět a už zase out...
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 13:32
Jannik by měl trochu přitvrdit, pinká to moc na jistotu.
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:35
Udeří až v závěru, aby ho nevyplašil.
Reagovat
RFanousek
30.01.2026 13:19
Opět herecký výkon stejně výborný jako tenisový.
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:23
Dobří holubi se vracejí aneb Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Reagovat
Mantra
30.01.2026 13:17
už se zase Djokovic chová jako ... Herečka, kecy, chytá se za srdíčko, nemůže, nejde to atd... jenže je v jiné situaci než před 5-10lety, kdy to na tu bandu lůzrů stačilo. Zahrát divadlo, když to trochu nešlo a oni mu to baštili. Tohle už mu nežerou ani sázkaři, co dříve při těhle extrádách hned hráli proti a pak taky plakali.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 13:16
Zdá se, že dnes hráč musí být aspoň trochu zraněný, aby vyhrál.
Reagovat
kolapse
30.01.2026 13:03
Idemooooooo kámo to dáš dneska
Reagovat
JLi
30.01.2026 13:09
Jooooo
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:17
Reagovat
Patik
30.01.2026 12:58
Škoda že Djokovič odpasol ten prvý set behom 10 minút mohol to byť zase o trošku iný zápas..ale nevadí..zdvihol varovný prst v druhom.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 13:05
Jo, jo - je to klišé, ale začátek zápasu je hrozně důležitý. Pokud by neprospal začátek mohl např. urvat set v TB a nyní to mohlo být 2:0 na sety, ale to je kdyby
Reagovat
Mayo
30.01.2026 12:53
Jirka hra ako diabol, nečudujem sa ked vo finále čaká polomŕtvy Karol.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:27
Veselka v SF?
Reagovat
PTP
30.01.2026 13:28
Kdysi v juniorce
Reagovat
Marduch
30.01.2026 14:34
Jirka nehraje.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 14:35
Naštěstí pro Djokoviče.
Reagovat
Liverpool22
30.01.2026 12:51
smile NOLE smile fantazie co nyní předvádí smile Takže srovnáno a uvidíme co bude dál. Pokud udrží tuto vysokou úroveň, tak šanci má. smile
Reagovat
JLi
30.01.2026 12:57
smilesmilesmilesmile
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 12:38
Sinner hraje opatrně jak kdyby chtěl, aby si Djoko pinknul trochu. :D
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 12:40
Djokovič má naprosto precizní umisťování těch míčů, tam nemáš co vymýšlet moc, nějak to vrátí, ale silou to nejde
Reagovat
Matmaty
30.01.2026 12:42
Jako jo, ale myslím hlavně v mezihře, že ho nechává hodně hrát Sinner, první set byl hodně razantní, jak kdyby mu došla síla.
Každopádně jsem rád za průběh, budu rád i za pětiseťák
Reagovat
Tennisfan77
30.01.2026 12:34
Djokovič tradičně s puchýřem skoro umíral a teď omládl o 20 let a vyučuje tam jak za dob své největší slávy. Pokud mu tento vibe vydrží, Sinner končí. Ale spíše mu to nevydrží
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:42
Podle toho, jak se tváří a vzteká, vypadá to spíš na taktickej MTO.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 13:34
Janka může vyřadit jedině zranění. Jen je otázka jestli vlastní nebo Jokerovo
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 12:30
na chvíli jsem koukl vedle a on má Joker break!?
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:30
Už i potvzrzenej.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.01.2026 12:26
Nádherný pasy na čáry z obou stran. Údery vybroušené k dokonalosti...
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:25
Hm, ještě to bude zajímavé. Ty první tři gemy jsem neviděl,ale Djok se zřejmě pomalu rozjížděl a teď už je to naprosto vyrovnané.
Reagovat
Davor1
30.01.2026 11:56
Ten kurz na Jannika je ako keby proti nemu hral Pere Riba. Fakt by to už mal Djoko zabaliť, keď je v priebehu prvého setu na neho kurz 20 a na súpera 1,01
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:59
To asi v životě ještě nebylo. Možná když Djokovi bylo 16 a hrál první turnaj proti třeba Agassimu, Safinovi nebo Roddickovi.
Reagovat
Davor1
30.01.2026 12:18
Také kurzy na neho boli proti Federerovi a Nadalovi ešte niekedy v roku 2006, kedy oni už vyhrávali GS a Djoko ešte len išiel hore.
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 12:28
Jj, tak nějak jsem to myslel. S Agassim ani nikdy nehrál.
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:40
Čáry máry do kočáry, nechť se mrkev vykvasí
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:41
Děláš kimči?
Reagovat
JLi
30.01.2026 11:43
Asi půjdu do sprchy a uvidíme....
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:49
Doporučuji, je to příjemné osvěžení
Reagovat
PTP
30.01.2026 11:59
Bude něco k vidění? Pochlub se.
Reagovat
JLi
30.01.2026 12:18
Čekej
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:46
Tak si to viděl
Reagovat
PTP
30.01.2026 15:52
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:36
Hm, jsem si dal sprchu a hned 3:0
Reagovat
Krisboy
30.01.2026 11:21
Mazejte na kurt!!!
Reagovat
JLi
30.01.2026 15:46
Neřvi, mamka ti to pofouká.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist