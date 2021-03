Nasazení v Buenos Aires nezaváhali. Andújar a Djere na oblíbené antuce ožili

Pablo Andújar si na prvních třech turnajích sezony na neoblíbeném tvrdém povrchu připsal pouze jednu výhru. Po přesunu na antuku však ihned ožil, v Buenos Aires sedmý nasazený Španěl začal hladkou výhrou 6-3 6-0 nad domácím Juanem Ignaciem Londerou.



Andújar sice v úvodu zápasu prohrával 0-2, ale manko brejku rychle smazal a do konce utkání už ztratil jen jednu hru. Ve druhém setu Londerovi nadělil kanára, byť všechny servisy soupeři 'ukradl' přes shodu - v prvním gamu se přes ní šlo šestkrát a v pátém dokonce desetkrát.



Hlavní soutěž v Buenos Aires hraje Andújar již podesáté, ale teprve potřetí se dostal do druhého kola. O čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum z roku 2014, si zahraje s vítězem italského derby mezi Gianlucou Magerem a Salvatorem Carusem.



Posedmé (včetně kvalifikace) v Buenos Aires startoval Marco Cecchinato a zatímco předloni získal jeden ze svých tří titulů na okruhu ATP (dosud poslední), ostatních šest účastí pro něj skončilo hned po úvodním vystoupení. Letos osmadvacetiletý Ital vypadl po porážce 7-6 2-6 3-6 se sedmým nasazeným Laslem Djerem.



25letý Djere se tak v Argentině dočkal první výhry v sezoně. Na tvrdém povrchu předtím neuhrál ani set a se závěrem loňské sezony na něm prohrál už pět utkání po sobě. Naopak na antuce vyhrál už pošesté v řadě, naposledy se na ní představil loni v říjnu a na Sardinii si došel pro druhý titul na okruhu ATP.



Ve druhém kole se aktuálně 60. hráč světa Djere střetne s lepším z argentinského duelu mezi Federicem Delbonisem a Juanem Manuelem Cerundolem, který minulý týden senzačně triumfoval v Córdobě.







To Thiago Monteiro vyhrál i na pátém turnaji v roce 2021 minimálně jeden zápas. V Buenos Aires 26letý Brazilec porazil v prvním kole 6-2 6-3 Španěla Roberta Carballése a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil už na 6-0.



O obhájení loňského čtvrtfinále si 74. hráč světa Monteiro zahraje se čtvrtým nasazeným Srbem Miomirem Kecmanovičem (h2h 0-1), který bude chtít napravit nezdar z minulého týdne z Córdoby.



Nasazenou jedničkou je domácí světová devítka Diego Schwartzman, který letos zatím zůstává za očekáváním. Ve druhém kole čeká na vítěze slovenského souboje mezi Andrejem Martinem a kvalifikantem Lukášem Kleinem.



Nasazenou dvojkou je Chilan Christian Garín, trojkou Francouz Benoit Paire.

• ATP 250 BUENOS AIRES •

Argentina, antuka, 411.940 dolarů

pondělní výsledky (01. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Andújar (6-Šp.) - Londero (Arg.) 6-3 6-0 Djere (7-Srb.) - Cecchinato (It.) 6-7(4) 6-2 6-3 Monteiro (Braz.) - Carballés (Šp.) 6-2 6-3 Köpfer (Něm.) - Tirante (Arg.) 2-6 6-3 6-4