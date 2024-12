Nastase: Kdyby byl Sinner z Rumunska, dostane až tři roky. Šwiateková vyvázla, protože je Polka

Letošní dopingové kauzy Jannika Sinnera (23) a Igy Šwiatekové (23) rozdělily většinu tenisového světa na kritiky a zastánce. Ilie Nastase (78) je známý pro své silné výroky a excesy a v tomto případě se asi dalo čekat, že se rumunská tenisová legenda přidá na tu první jmenovanou stranu.

Sinner neměl žádný zákaz činnosti, ale jeho případ bude kvůli odvolání Světové antidopingové agentury (WADA) projednáván v příštím roce. WADA žádá trest na jeden až dva roky. U Šwiatekové, která vyvázla s měsíční suspendací, má na odvolání ještě pár dní čas.

Nastase se nedokáže smířit s tím, jak ITIA vyřešila případy Sinnera a Šwiatekové. Protože jeho krajanka Simona Halepová uspěla až s odvoláním k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). Trest jí byl nakonec zkrácen ze čtyř let na devět měsíců.

"Kdyby Sinner pocházel z Rumunska a nebyl světovou jedničkou, tak je jisté, že dostane dva až tři roky. Jeho potrestání bylo samozřejmě symbolické. Možná se báli toho, že se odvolá a uspěje jako Halepová," řekl Nastase pro web Golazo.ro.

Vyjádřil se i k případu polské hvězdy. "Šwiateková dostala pouhý měsíc, protože je Polka. Oni se nevzdávají, nejsou hlupáci jako my. Rumunsko patří do třetího světa, Polsko je v dobrém světě. To je ten rozdíl. Proto Šwiatekové dali měsíc a Halepové v prvním případě čtyři roky."

ITIA údajně celkem třikrát požádala o odklad slyšení Halepové u CAS. "Opakovaně jsem žádala o projednání svého případu a ITIA opakovaně žádala o jeho odložení. Kdy se to zastaví? Mám právo na rychlé slyšení. To, co se děje, je porušení mých práv," napsala tehdy Halepová. "Podle mě neexistuje logické vysvětlení pro tenhle dvojí metr. Vidím za tím jen zlou vůli ITIA škodit," uvedl dvojnásobný grandslamový šampion a bývalý lídr žebříčku Nastase.

Generální ředitelka ITIA Karen Moorhouseová uvedla, že případy Halepové a Šwiatekové jsou na mnoha úrovních naprosto rozdílné. Halepové bylo prokázáno větší zavinění, proč k pozitivnímu dopingovému testu došlo.