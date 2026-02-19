Naštvaný Alcaraz sprostě nadával a hádal se: Pravidla ATP stojí za...
Na incident došlo po jedné z fantastických a dlouhých výměn v průběhu napínavého úvodního setu, který nakonec v tie-breaku urval na svou stranu Chačanov. Alcaraz se chtěl vydýchat, potřeboval podat ručník, ale nestihl se včas dostavit na servis a dostal od umpirové rozhodčí varování pro překročení časového limitu.
"Já jsem ten čas zastavila," bránila se sudí Marija Čičaková. "Ne, nezastavila," tvrdil Alcaraz. "Ale ano. Když začal časový limit 25 sekund, tak jsem hodiny zastavila. Pak jsi dostal ručník a teprve tehdy jsem čas zase spustila," reagovala Chorvatka.
Alcaraze tím však neuklidnila. "Fajn. Takže nemám možnost si dojít pro ručník?" Čičaková se mu znovu snažila situaci vysvětlit. "Zastavila jsem hodiny do té doby, než si měl ručník. Nemůžu je úplně zastavit a vynalézt víc času."
Varování od Čičakové nechápal ani jeho soupeř Chačanov a žádal, aby bylo zrušeno. Ani on však u umpirové rozhodčí neuspěl. Aktuální lídr žebříčku nakonec game na vlastním servisu získal, ale zlobil se i na lavičce.
"Pravidla ATP vždycky stojí za ho*no. Jsou prostě na ho*no," říkal Alcaraz směrem ke svému týmu a možná i rozhodčím v hledišti. Čičaková ho slyšela a reagovala. "Dobře. Myslím si, že jsme tě všichni pochopili."
Alcaraz nakonec ovládl dramatickou bitvu poměrem 6:7, 6:4, 6:3 a udržel svou neporazitelnost v aktuální sezoně. Navíc pořád platí, že na venkovních betonech neprohrál už skoro rok. Konkrétně od loňského krachu v úvodním zápase na březnovém Masters v Miami.
Čerstvý šampion Australian Open, který v Melbourne Parku jako nejmladší muž v historii zkompletoval kariérní Grand Slam, bude v pátečním semifinále čelit obhájci titulu Andrejovi Rubljovovi.
