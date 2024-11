Navážou na wimbledonský triumf? Siniaková odehraje sezonu 2025 po boku Townsendové

Kateřina Siniaková bude i v příští sezoně hrát čtyřhru po boku Američanky Taylor Townsendové. S osmadvacetiletou hráčkou, s níž letos vyhrála Wimbledon a dostala se do finále Turnaje mistryň, se domluvila na další spolupráci. Rodačka z Hradce Králové, která zakončí rok jako deblová světová jednička, to řekla novinářům během finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové v Málaze.

"Doufám, že příští rok odjedu čtyři grandslamy s jednou parťačkou. Jsem domluvená s Taylor na příští sezonu, takže tak," uvedla Siniaková.

Česká hráčka, která po minulé sezoně přerušila dlouholetou spolupráci s Barborou Krejčíkovou, zahájila ročník s Australankou Storm Hunterovou. Poté, co se Hunterová zranila, vyhrála Roland Garros s Američankou Coco Gauffovou. Ve Wimbledonu pak triumfovala s Townsendovou, s níž se dostala i do semifinále US Open a finále Turnaje mistryň. Sezonu hodnotila jako úspěšnou.

"Byl to pro mě první rok s takovou velkou změnou. Úplně jsem nevěděla, do čeho jdu, ale těšila jsem se na to," podotkla Siniaková. "Když se mi Storm zranila, tak jsem neměla žádná očekávání, protože jsem vůbec nevěděla, co se bude dít. Takže bych asi měla odpovědět, že ano, tenhle rok byl nad očekávání. Vzhledem k tomu, jak bylo vše komplikované, to dopadlo skvěle," doplnila.

Siniaková, která během sezony hrála na okruhu WTA s osmi různými spoluhráčkami, zakončí rok počtvrté v kariéře jako deblová světová jednička. V čele pořadí je už jen Martina Navrátilová, která ukončila rok jako první hráčka světa ve čtyřhře pětkrát.

Only Martina Navratilova (5) has more seasons finished at the top than @K_Siniakova



Hear from the four-time doubles WTA Year-End World No.1 presented by #PIF herself pic.twitter.com/fUhRa799G2 — wta (@WTA) November 11, 2024

"Byla jsem hrozně mile zaskočena, když jsem o tu pozici jedničky bojovala. Už v Asii jsem věděla, že tam ta šance je. Myšlenky tam byly, ale snažila jsem se to neřešit a hrát. A vážím si toho. Když pak všude psali, že počtvrté se to povede málokomu, tak si to člověk vůbec neuvědomuje. Je to opravdu příjemný pocit," řekla Siniaková.

S Townsendovou se těší na další spolupráci. Pochvalovala si, že si obě hráčky sedí lidsky. "Byla jsem ráda, že jsem někoho našla, s kým bych hrála nastálo. Jsem ráda, že jsme si sedly. Je to fajn a na kurtu máme pohodičku. Na to, že jsme byly domluvené od antuky, jsme ale spolu sehrály pořád málo turnajů. Věřím, že příští sezona se bude vyvíjet trochu jinak a budeme mít více šancí se vidět. Snad to bude klapat," doplnila Siniaková.