Navrátil: Kluci ukázali příslib do budoucna. Finále? Nechceme být do počtu

"Panuje velká spokojenost. Chtěl bych všem v týmu poděkovat. Hráči předvedli vynikající výkon," řekl ve videorozhovoru Navrátil. "Byli jsme favorité, ale zvítězila zkušenost a výsledky Jirky, který vyhrál oba zápasy. Do toho Tomáš Macháč porazil první den velmi kvalitního Sousu. Kluci potvrdili, co jsem od nich čekal. I když se hrálo na antuce, ukázali, že jsou kvalitnějšími hráči a příslibem do budoucna," doplnil kapitán.



Jiří Lehečka vyhrál na antuce v Maie obě dvouhry a zvládl tak přechod z tvrdého povrchu, na kterém v předchozím týdnu hrál čtvrtfinále Australian Open, i z horkého Melbourne do neobvykle chladného podnebí v Portugalsku.



"Jsem strašně rád za sebe i celý tým. Ty podmínky které jsme tu měli, byly i přes snahu organizátorů těžké. Po posledním míčku jsem cítil strašnou radost, že se to povedlo vyhrát a dotáhnout do vítězného konce," uvedl Lehečka.



V sobotu i přes nejisté momenty ve své hře zdolal domácí dvojku Nuna Borgese, v neděli po výrazně zlepšeném výkonu přehrál Joaa Sousu. Nastoupil poté, co Tomáš Macháč a Adam Pavlásek nedokázali získat postupový bod ve čtyřhře.







"Zápas byl od začátku nervóznější, protože se v šatně panovala po velmi těžkém deblu pochmurnější atmosféra. Byli jsme ale dál optimisté, protože jsme stále vedli. Osobně mi pomohlo, že jsem nemusel čtyřhru hrát. Byl jsem čerstvý a kondičně připravený," podotkl Lehečka.



"Ve druhém setu jsem se už dostal do antukového tenisu. Věděl jsem, že když mi to sedne a hraji to, co chci, tak to se mnou mají soupeři těžké," dodal rodák z Mladé Boleslavi.



"Jirkovi jsem věřil. Za prvé má na Sousu hru a za druhé byl čerstvý. Sousa měl za sebou sobotní tříhodinový duel, byl unavený a Jirkova hra na něj musela platit. Jirka ukázal, že je po formě v Austrálii náš první hráč. Udělal dva body, které jsme od něj čekali," řekl Navrátil.



Češi naposledy hráli finálovou část Davis Cupu před dvěma lety, kdy v Innsbrucku čelili Francouzům a Britům. V minulé sezoně prohráli kvalifikaci v Argentině 0-4 a účast v elitní společnosti zachránili v baráži proti Izraeli (3:1).



"Od posledního finálového turnaje jsme získali hodně zkušeností. Sehráli v Davis Cupu či ATP Tour plno zápasů, abychom si mohli říct, že tu výkonnost máme a nepojedeme se jen zúčastnit. Vyrazíme tam s pokorou, ale i se zdravým sebevědomím a vědomím, co umíme," dodal Lehečka.



Navrátil si přeje, aby jeho svěřenci navázali na úspěšné předchůdce Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Prostor pro zlepšení vidí ve čtyřhře, kde Češi stále nemohou najít vítězné složení.



Slabina? Čtyřhra

"Měli jsme nějaké hluché roky, ale chtělo to čas. Kluci jsou mladí a myslím, že jejich čas přichází. Sbírají dost zkušeností a věřím, že budeme navazovat na výsledky, které předvedl Jirka v Austrálii. Máme teď před sebou půl roku. Bylo by dobré, kdyby se všem dařilo a poté jsme si řekli, že se nejedeme finále jen účastnit, ale udělat úspěch. Nevím, jaký bude los, ale chtěli bychom se prezentovat dobrým tenisem a navázat na výkony Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka," zmínil Navrátil vítěze týmové soutěže z let 2012 a 2013.



Kapitán by byl proto rád, aby se hráči do září ještě herně posunuli. Přál si, aby získali zkušenosti i ve čtyřhře, kde se jim dlouhodobě nedaří. Češi prohráli v daviscupovém deblu devět zápasů za sebou. Nepříznivou bilanci nezvrátil ani Adam Pavlásek, kterého Navrátil povolal do týmu po pěti letech.



"Je to o tom, aby Jirka a Tomáš nějaké debly hráli. Jirka teď nastoupil s Alexem Molčanem v Austrálii. U Tomáše na tom budu chtít s jeho trenérem zapracovat, aby jich na challengerech také hrál víc. Je o to zkušenostech a praxi," uvedl Navrátil.







Význam čtyřhry bude znát i na finálovém turnaji od 12. do 17. září, kdy se hraje na dva vítězné zápasy a debl může po dvou singlech rozhodovat. "Čtyřhra byla vždy důležitá. Když hráli Radek s Tomášem, tak i často rozhodovala o našem postupu," připomněl kapitán. Do budoucna nezavrhl ani návrat k páru Lehečka - Macháč, který v Portugalsku nenastoupil z taktických důvodů, aby zůstal Lehečka čerstvý pro klíčovou dvouhru se Sousou.



Přestože se Navrátil na finálový turnaj těší, je spíše zastáncem dřívějšího modelu. K němu se soutěž může v příštích letech vrátit poté, co ITF rozvázala v lednu spolupráci s investiční společností Kosmos.



"Mělo to něco do sebe. Reprezentovali jsme v Česku i na venkovních kurtech, ale teď jsme vlastně od roku 2019 doma nehráli. Kdyby se ten starý systém vrátil, lidé by měli více šancí vidět Jirku Lehečku, Tomáše Macháče na vlastní oči. Také klukům by to prospělo a těšili by se na to. Z tohoto důvodu jsem zastáncem starého systému," uvedl Navrátil.